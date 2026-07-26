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中秋糕餅遇油品風波 業者憂影響送禮買氣

中央社／ 台北26日電

今年中秋節落在9月底，不過糕餅業者皆在7月即提前發動檔期，部分業者憂心油品事件恐衝擊消費者送禮意願，連帶影響今年中秋檔期表現，不過也有業者指出，糕餅主要使用奶油而非沙拉油，預期影響幅度有限。

大黑松小倆口總經理邱義榮向中央社記者表示，近期發生油品事件，大家開始關注油的食品安全，恐怕多少影響中秋檔期的購買心理，總市場可能會衰退一點，「本來中秋送糕餅，現在可能就改買茶葉來送，轉移一部分。」不過他認為，糕餅使用的是奶油，而非沙拉油，預期衝擊有限。

他說，今年大黑松小倆口採取策略，包括在門市以現烤蛋黃酥聚客，透過標示特定時間標榜現烤出爐時間，以滿足消費者對於新鮮商品口感的需求。

邱義榮也提到，今年中秋禮盒提供彈性組合，讓企業或個人客戶可依需求調整品項，提升產品吸引力，例如有些客人希望減少酥類產品比例，即可增加牛軋糖等其他糖果餅乾品項，以回應部分客戶不偏好酥類商品的需求。

百年糕餅品牌郭元益於近期發表160週年中秋新品，將經典台式大餅縮小為一人份迷你尺寸，並全面升級配方，瞄準現代消費者需求。

郭元益中秋檔期約占全年營收1/4，是最大節慶檔期。對於今年中秋市場，郭元益副總經理郭建偉說，目前企業送禮預算有增加趨勢，但整體市場須觀察景氣與股市表現。他認為，糕餅已不像過去是民眾日常生活中的「小確幸」，股市榮枯雖對一般消費影響有限，反而較容易反映在企業送禮需求。

他說，今年市場面臨不少變數，包括國際局勢未明、油價維持高檔，都推升進口原物料及包材成本；其中塑膠類成本上漲約30%，今年整體中秋糕餅原物料中的奶油、巧克力約漲10%，堅果約漲20%，整體包材成本也增加約15%。

不過，他表示，郭元益主力商品頂級蛋黃酥仍維持每顆新台幣80元售價，不調漲價格，而是透過精簡產品規格及集中包材降低成本；過去幾年中秋檔期業績約維持10%的成長，今年也希望延續相同成長幅度。

鳳梨酥龍頭品牌微熱山丘去年新產線密封瑕疵，導致發生月餅發霉事件後，內部人事也出現變動，創辦人許銘仁重回執行長崗位。他向中央社記者表示，今年不販售月餅，以鳳梨酥、蘋果酥等經典產品的限定包裝作為送禮選擇。

而月餅的包裝與量產穩定度，他說，持續謹慎測試調整中，一切就緒的時候會再與消費者見面。

談到今年中秋展望，以及如何重新建立消費者信任，他說，好的產品是最重要的基礎，先把基礎顧好，與消費者間的信任自然會慢慢穩固。

至於近期油品事件是否會波及烘焙業中秋業績，許銘仁說，甜點烘焙主要使用奶油，而非沙拉油，因此目前油品事件對品牌並無影響；至於整體中秋業績，通常要待中元節後才能觀察市場反應。

致癌沙拉油

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