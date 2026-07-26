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食藥署駁傅崐萁「六成油品不合格」說法 近4年275件油品全數合格

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中聯油脂事件凸顯HACCP制度落實的重要性，以預防的角度降低食品安全風險。聯合報系資料照
中聯油脂事件凸顯HACCP制度落實的重要性，以預防的角度降低食品安全風險。聯合報系資料照

中聯油脂事件延燒，各界聚焦國內食用油工廠的食品安全管理，國民黨立院黨團總召傅崐萁引用2021年研究報告，指稱「食藥署早已知道食用油脂工廠HACCP初查合格率不到六成」、「代表六成油品不合格」。

衛福部食藥署今嚴正澄清，相關說法混淆「初查缺失」與「產品不合格」兩種完全不同概念，並將特定年度、特定工廠的查核結果，不當延伸解讀為全國食用油產品安全狀況，與事實並不相符。

食藥署表示，外界所稱「自2023年起有六成食用油不合格」並非事實，從未作出相關說法。根據食藥署統計，111年至114年間共執行275件食用油脂製品專案抽驗，檢驗項目包括外界關注的致癌物苯駢芘，結果全數符合現行法規標準，並非外界所稱有高比例產品不合格。

食藥署指出，引發討論的「食用油脂工廠實施衛生管理及食品安全管制系統概況」研究，主要分析107年至109年間地方衛生局查核食用油脂工廠HACCP制度時，首次查核所發現的缺失情形。研究內容反映的是工廠在文件管理、紀錄保存、危害分析、矯正措施等食品安全管理制度的執行情況，而非產品檢驗結果，不能直接解讀為油品品質不合格。

食藥署強調，該研究所列的初查缺失，業者均已依規定接受地方衛生局複查，並完成改善後才符合規範，不能將初查時發現的管理缺失，直接等同於食品安全事件，更不應延伸推論為市售食用油存在普遍性安全疑慮。

食藥署呼籲，食安議題攸關全民健康，社會各界討論應建立在完整事實與科學證據基礎上，避免將不同性質的資料混為一談，造成民眾誤解與恐慌。未來也將持續依循科學證據及風險管理原則，落實食品工廠稽查、輔導及監督，持續強化食用油脂產業管理，確保國人食品安全。

食藥署 傅崐萁 食用油 致癌沙拉油

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