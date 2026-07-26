蔣萬安：希望總統聽到人民憤怒

毒油案延燒，凱道昨湧入不滿賴政府的人潮，身為集會發起人的台北市長蔣萬安表示，人潮滿到捷運台大醫院站、忠孝東路，很多人想進進不來，這麼多勇敢台灣人民站出來，發出怒吼，希望賴清德總統聽聽人民聲音，聽到人民憤怒，好好給國人清楚交代，好好處理毒油。

立法院長韓國瑜說，民進黨執政十一年，很多問題爆發就是推，往上推，推給前總統馬英九，因為不能推給前總統蔡英文，怕民進黨下次再爆發什麼事情，推到秦始皇不該統一六國，他呼籲賴清德總統公開向國人報告，十一年執政有疏忽的地方，讓大家吃到了毒油，勇敢地解決它。

蔣萬安說，人民要求非常卑微，只是要這個政府負起責任，即刻查明真相，公布事實，但是一個月了，政府還是沒辦法告訴人們事實的真相，更可悲的是，政府甚至根本沒有打算告訴人們真相，急著上架，趕快翻頁，才會到處鬼扯，說苯駢芘是天然物質，說多喝水可以排掉，說吃雞排也會吃到。如果是這樣，為什麼要訂安全標準？「這個政府要負責、要下台」。

對於行政院政務委員陳時中指出，台中市府忽略本身地緣性風險，中聯在那邊，且市占率大概四成，應該要提高警覺，不能只靠中央專案檢查。

台中市長盧秀燕說，陳政委講得好，中央荒腔走板「所以我們不能跟中央走」，中央百分之二十以下不用下架，所以市府沒跟著錯誤政策走，「我們是全下架」。中央要讓有問題的油再上架，「我們也不認同」，台中市府有先見之明，走對的路，不會跟中央胡作非為。