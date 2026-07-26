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民以食為天 凱道抗議者四面八方來

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰翁至成林佳彣楊正海／台北報導

致癌油風暴延燒，國民黨號召全民上凱道抗議，人潮超過景福門，曾參與反萊豬進口的民眾從新竹北上，有阿公為兒孫站出來，還有家長哽咽憂心問題油品流入校園，影響孩子健康；攤商反映，問題油讓大家都被貼上標籤，無論是否為致癌油，業者只能換油扛下成本。

受害學校家長盧欣業代表上台致詞，他說，此次問題油品流入校園，家長在乎的是，孩子身體受影響的原因為何，希望政府能做到事前預防，「保護孩子是大人的責任，也是政府的責任」。

來自新北新店的五十一歲民眾說，食安不分你我，民進黨處理荒腔走板，不得不走上街頭；也有來自汐止、年約六十歲的女性民眾表示，處理食安事件的過程不得不懷疑「官官相護」，民以食為天，吃的東西有毒，怎麼可以不自己出來捍衛？另有一名廿四歲的男性點名民進黨發言人吳崢，至少執政黨要表現出歉意，卻把砲火轉向在野黨，指責民眾，聽了不舒服。

台北市公有零售市場促進會理事長姚金盆指出，毒油對民眾的身體健康影響很大，事發第一時間，有不少客人反映「誰家的油出現問題」，不僅衝擊市場生意，也被貼上標籤。

台北市居民李小姐搭捷運到場加入抗議，她說，食用油是生活必需品，政府卻沒有嚴格把關，後續採取措施更是避重就輕；她希望政府後續針對違規廠商採取最高標準的罰金，並將罰金作為防癌保險的救濟金，回饋給社會；而官員則必須道歉，並提出真正的解決方式。

文化大學景觀系教授郭瓊瑩昨也在臉書貼上自己參加遊行的照片，寫下「我對參與這場食物安全集會有著深深的責任感」，並表示這是人民應盡的責任。

從新竹獨自北上的徐小姐也說，家中有九十一歲的老母親，看到毒油危害人民健康感到無比痛心。徐女說，雖明白這場活動未必能立刻讓賴清德總統道歉，但仍決定比照當年抗議萊豬進口的決心「抗議到底」。

致癌沙拉油

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