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油品致癌物超標 中市府：累計回收逾71萬公斤

中央社／ 台中25日電

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標，台中市政府持續清查，截至今天，問題油品累計下架回收逾71萬公斤；至於第三層以下受影響業者新增6家，累計273家。

中聯油脂大豆沙拉油致癌物苯駢芘超標，台中市食品藥物安全處今天說明，市府持續依中央資料、業者回報、跨縣市通報及現場查核結果，辦理流向比對、下架回收、末端稽查及第三層以下受影響業者名單更新。

食安處表示，截至今天，跨局處累計查核2068家次，問題油品及相關產品累計下架回收71萬622公斤。

在流向名單部分，食安處指出，截至今天，第三層以下受影響業者新增6家，累計273家。至於相關名單，將依業者補正資料、跨縣市通報及現場查核結果滾動更新，並同步掌握產品去化、退貨及回收情形，確保資料與實際流向一致。

食安處重申，此案仍將持續核對各業者回收數量及後續處理進度，如有新增流向、補正資料或回收量異動，將即時更新並依相關規定辦理後續處置；市府也會配合中央行政查核及台中地檢署偵辦工作，持續釐清污染原因、產品流向及相關責任，全力守護市民食品安全。

致癌沙拉油

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