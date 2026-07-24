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連淨苦茶油檢出苯駢芘不符規定 北市衛生局調查進度曝光
連淨綠色科技股份有限公司的有機苦茶油檢出苯駢芘一案，棉花田生機園地主要販售對象為其會員及一般消費者。北市衛生局今表示，已要求業者主動通知消費者辦理退、換貨，維護消費者權益。
衛生局指出，此次問題批號產品共720瓶出貨至全省各門市，其中710瓶已售出，目前已回收並退回三重倉庫10瓶，北市衛生局將持續追查產品流向，並督促業者加速回收作業。
衛生局說，今日也依桃園市衛生局提供統一生機流向名單，完成有機苦茶油相關產品查核，其中1家業者曾進貨相關苦茶油產品2瓶，均已全數退貨；另1處地址經查僅供員工私人收貨使用，並非販售場所，未有產品對外販售。
法務局表示，針對「連淨有機苦茶油」及「統一生機初榨苦茶油」部分批號檢出苯駢芘超標一案，已發函要求棉花田及統一生機等通路業者，應從速、從簡辦理消費者退費事宜。
法務局也要求業者，須主動通知曾購買涉案商品的會員辦理退款，並將後續退費執行情形與數據定期陳報法務局追蹤，確實保障消費者權益。
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