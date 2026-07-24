致癌油案燒不停 泰山企業發聲明：沒絕對安全就不賣大豆油相關製品

泰山企業董事長劉偉龍今下午除了現身說明，也以書面發表聲明，作出兩項「最清楚承諾」，第一是沒有絕對的安全，泰山就不賣大豆油相關製品，第二是捐贈三千萬元協助提升臺灣食品安全檢驗量能。

劉偉龍同時重申新經營團隊三年來，公司所有股權結構均依法辦理，公司治理亦依照法令及上市公司規範執行，絕不容許任何人逾越法律或公司治理制度。若任何人掌握具體違法事證，歡迎立即向主管機關提出檢舉。

中聯「苯駢芘」致癌油事件燒不停，中央昨宣布預防性下架的食用油經檢驗合格可重新上架，引發各界疑慮，今中聯的三家股東董事長同時現身，其中泰山企業同步發布書面聲明，呼籲社會各界在案件尚未調查完成前，應以事實與證據為基礎進行討論，不宜以未經證實的臆測、傳聞或刻意抹黑取代事實，更不應讓食品安全議題失去焦點。

泰山企業在聲明中交代今年四月初，依正常採購程序收受中聯油脂原料，完成充填包裝後抽驗成品大豆沙拉油，約十天後取得 SGS 第三方檢驗報告，苯駢芘無驗出，完全合規。

但到六月中旬，泰山同仁在品保會議中聽聞其他公司反映其客戶相關產品疑似檢驗異常。雖然泰山企業當時手上仍握有合格的第三方檢驗報告卻沒有選擇等待，而是立即封存產品停止出貨，並再次送交其它批次商品的檢驗 ；後續收到報告確認結果異常時 ，立即依程序通報主管機關，並全面啟動下架回收及退款作業。

泰山企業指出，身為中聯油脂股東之一，也深刻反省對於供應商的監督管理仍有不足，因此泰山企業以股東之一的身分提出要求，包括中聯油脂必須委請第三方專業學者與專家團隊，全面檢視從採購、原料管理、製程、檢驗、出廠等供應鏈管理，建立更嚴格的監督制度，未達標準泰山不同意中聯油脂恢復生產。

泰山企業聲明強調，消費者買的是泰山，不是中聯；泰山企業一定會承擔所有應負的責任，逐步改善，向支持泰山的消費者及社會大眾交代。