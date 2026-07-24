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台糖小港製油廠沙拉油產線查驗全數過關 恢復生產衝刺民生用油供應

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台糖表示，高雄市府查驗小港廠合格，台糖沙拉油產線恢復。圖／台糖提供
台糖表示，高雄市府查驗小港廠合格，台糖沙拉油產線恢復。圖／台糖提供

台糖公司今天表示，小港廠製油工場沙拉油產線今日再經高雄市政府衛生局查驗，無論從黃豆進口料源、報關文件到生產製程等，確認全數符合規範。

台糖強調，小港廠自2024年起已完成18次抽驗均合格，目前沙拉油產線恢復後，將配合政策全力衝刺產能，以填補目前市場需求缺口。因應中元節及中秋節將至，台糖會配合助政府政策，全力穩定國內民生用油供應。

台糖指出，面對此次中聯油品事件，台糖秉持「食安優先、消費者至上」原則。盡管本次受影響油品均經檢驗合格，台糖第一時間仍配合政策採取預防性下架，積極配合衛福部食藥署及高雄市衛生局聯合稽查、抽驗。

另將產品主動送驗第三方公正機構，並已於7月17日取得最新自主檢驗結果，各項目均符合國家食品安全規範，再次印證台糖食用油安全無虞，也讓消費者能放心購買、安心使用。

已預防性下架商品部分，將待衛生單位正式通知，再依規定時機恢復上架。

台糖強調，小港製油工場經高雄市衛生局歷經多次訪廠及品質抽驗，自2024年起已完成18次抽驗，今年更累計查場5次，小港工場均全數過關，今日再通過查驗，展現台糖嚴格把關食安有成，產品品質有保障。

台糖也感謝高雄市衛生局不分晝夜、盡心盡力協助工場全面精進食品安全管理制度，展現地方政府與企業齊心把關食安、維護消費者權益。

台糖 沙拉油

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