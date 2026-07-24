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「沒有絕對安全就不賣大豆油」 泰山強調：若中聯未徹底改善就不同意復工

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
泰山董事長劉偉龍今於重訊記者會上向消費者鞠躬致歉。記者張文玠／攝影
泰山董事長劉偉龍今於重訊記者會上向消費者鞠躬致歉。記者張文玠／攝影

中聯油脂大豆沙拉油被驗出苯駢芘事件持續受到關注，泰山企業今（24）日董事長劉偉龍表示，再次向消費者與相關主管機關致歉，並宣布，在所有大豆油相關產品未能做到「每一批均經具公信力第三方專業檢驗確認毫無疑慮」前，泰山將不恢復大豆油相關產品上市銷售；同時要求中聯油脂委請第三方專業學者與專家團隊，全面檢視供應鏈管理，若未達標準，泰山不同意中聯恢復生產。

泰山表示，案件目前仍由主管機關及司法機關調查中，公司將全力配合調查、提供完整資料，並尊重司法程序及最終結果。由於案件涉及偵查不公開，部分細節不宜公開評論。

針對此次事件的處理過程，泰山說明，今年4月初依正常採購程序收受中聯油脂原料，完成充填包裝後抽驗成品大豆沙拉油，約10天後取得SGS第三方檢驗報告，苯駢芘未驗出，符合規定。

不過，6月中旬泰山品保會議中聽聞其他公司反映客戶相關產品疑似檢驗異常，雖然當時手上已有合格的第三方檢驗報告，仍立即封存產品、停止出貨，並再次送驗其他批次商品；後續收到檢驗結果確認異常後，立即依程序通報主管機關，全面啟動下架、回收及退款作業。

劉偉龍表示，回頭檢視整起事件，即使公司每一步都有依循既有制度辦理，仍有不夠周延之處，身為中聯油脂股東之一，也深刻反省對供應商的監督管理仍有不足。

泰山因此提出要求，中聯油脂必須委請第三方專業學者與專家團隊，全面檢視採購、原料管理、製程、檢驗到出廠等供應鏈管理，建立更嚴格的監督制度；「未達標準，泰山不同意中聯油脂恢復生產。」

對於後續產品銷售，劉偉龍強調，即使食藥署已公告部分批次商品符合規定、依法可恢復上架，泰山仍決定4月至6月所有大豆油相關商品全面下架回收，不再重新出貨販售。若市場上仍有部分商品流通，係部分客戶依食藥署公告及依法持有商品所作的處置，並非泰山重新出貨販售。

泰山並重申，「沒有絕對的安全，泰山就不賣大豆油相關製品。」在所有大豆油相關產品未能做到每批經具公信力第三方專業檢驗確認毫無疑慮前，絕不恢復上市銷售。

此外，泰山宣布捐贈新台幣3,000萬元，協助提升台灣食品安全檢驗量能。公司表示，隨著食安法規持續提高標準，未來食品檢驗需求將大幅增加，但國內具備相關鑑驗能力的專業機構仍有限，因此希望以3,000萬元拋磚引玉，在衛福部支持下推動食品安全檢驗制度、設備及人才培育，並持續編列相關預算投入，讓食安承諾成為長期制度。

劉偉龍表示，營運損失與市場競爭都能承擔，但「消費者的信任不能重來」。食品安全將永遠高於營收、市場及任何商業利益。泰山強調：「消費者買的是泰山，不是中聯。」公司將承擔應負的責任，持續改善，向消費者及社會大眾交代。

致癌沙拉油 中聯 泰山

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