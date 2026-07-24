綠營籲助中聯油受害者求償 中市：中央已助團體訴訟

中聯油脂案延燒，民進黨台中市議會黨團今天要求市府協助受害者進行集體求償。市府法制局表示，全國性重大食安事件，由中央統一協助。

中聯油脂案延燒，國民黨號召民眾25日上街頭。台中市長盧秀燕今天上午北上到立法院出席「沒有真相不准上架！毒油害台 院長下台」記者會。

民進黨台中市議會黨團上午召開記者會，總召周永鴻批評，台中上午發生槍擊案件，還有孩童在餐廳用餐吃到陶瓷碎片，治安、食安都有問題，盧秀燕卻北上進行政治攻防。民進黨籍市議員李天生、謝家宜、張家銨、王立任、陳俞融等人也喊話，「回頭是岸！」要求盧秀燕應以市民的治安、食安為優先。

民進黨團提出兩項訴求，一、中市府應儘速研議協助受害家庭、個人、學校團膳及相關團體進行集體求償。二、應立即編列或調整預算，提出受影響食品、糕餅及餐飲業者的專案補助與產業協助方案。

對此，中市法制局表示，此案為全國性重大食安事件，由中央統一協助。行政院消費者保護處已協請「財團法人中華民國消費者文教基金會」及「社團法人台灣消費者保護協會」為消費者對中聯、泰山、福壽、福懋等油品製造商提起團體訴訟，訴訟費用將由食安基金進行補助。