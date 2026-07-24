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【重磅快評】選在食安遊行前夕道歉 中聯改革不能虛晃一招

聯合報／ 主筆室
中聯油品致癌物超標風波未歇，3大股東代表包含泰山董事長劉偉龍（左）、福壽董事長洪堯昆（中）、福懋油董事長吳星澄（右）24日在證交所召開重訊記者會，會中共同向社會大眾鞠躬道歉。中央社
中聯油品致癌物超標風波未歇，3大股東代表包含泰山董事長劉偉龍（左）、福壽董事長洪堯昆（中）、福懋油董事長吳星澄（右）24日在證交所召開重訊記者會，會中共同向社會大眾鞠躬道歉。中央社

中聯油脂沙拉油致癌物檢驗超標，事件延燒近一個月，就在凱道反毒油抗議遊行前夕，三大股東泰山福壽、福懋油終於共同出面道歉。拖了這麼久才說對不起，別說民眾是否埋單，至少截至目前，中聯仍未對外完整說明苯駢芘超標的確切原因，要如何讓消費者相信不會再發生？人民不需要企業例行的危機公關處理，需要的是企業有誠意的具體改革，是保證不再產製問題油讓消費者吃下肚。

三大股東選在食安大遊行前夕集體出面，難免讓外界質疑，是否受到社會輿論、消費者乃至政治壓力升高所致。當民怨累積到必須透過街頭遊行表達，企業終於從沉默轉向公開面對，而業者若早一點站出來說明，或許不至於讓社會的不信任累積到今天。

針對為何長時間未公開說明，福懋油董事長吳星澄表示，六月底通報後一直配合中央與地方主管機關調查、約談及資料提供，因此選擇在適當時間對外說明，避免造成更多社會不安。然而，配合調查與面對消費者是兩回事。企業可以在調查未完成時說明「目前知道什麼、還有哪些問題正在釐清」，而不是把等待調查當成長時間沉默的理由。

尤其食安事件牽涉民眾健康，企業資訊晚一天公開，消費者就多一天的不安。而且比道歉更重要的，是把事故原因說清楚。中聯出產的油為什麼會出現致癌物超標？究竟是原料驗收出了問題，還是製程管理、品質管制出現漏洞？企業內部為什麼沒有更早發現？如果連事故原因都沒有完整釐清，消費者如何相信下一批產品不會重蹈覆轍？

泰山董事長劉偉龍表示，泰山作為下游廠商與股東，有不可推卸的監督責任，消費者買的是泰山而不是中聯，因此責任沒有推卸空間。這個態度是對的，食安不能用「中聯是生產者」就把責任切割乾淨，品牌既然享受消費者的信任，從消費者口袋中賺到錢，就必須承擔信任背後的責任。承認責任只是第一步，接下來要看的是改革。

泰山提出重組中聯董事會，邀請公正第三方擔任董事，提高公司治理標準；中聯在未經主管機關審核同意前不復工。至於四月至六月生產的相關產品，劉偉龍在記者會上表示，除匡列不合格品外，另有部分檢驗合格但預防性下架的產品也不會重新上市，將作廢處理。這些措施看似負責，但企業必須證明，改革不是風暴過後的「一日版」，更不能成為對外安撫輿論的虛晃一招。

如果只是換幾個董事、找幾位外部人士掛名，卻沒有真正改變原料採購、製程管理、品質檢驗、供應鏈追蹤與內部通報機制，那麼即使董事會換了，問題卻可能原封不動。所謂第三方監督，也要有真正的獨立性與實質權限。企業更應該公開交代改革的時間表、責任人與驗收標準，讓社會知道哪些制度已經改、哪些問題還在改，以及誰會為改革結果負責。

三大股東出面道歉，不代表責任到此為止。全民要看的不是三位董事長在記者會上說了多少次「對不起」，而是接下來這家企業必須用一套真正能夠運作、能夠被檢驗、能夠追究責任的制度，確保同樣的食安問題不會再發生，如此的道歉才有誠意。否則，今天業者口中的「對不起」，終究只是下一次食安風暴來臨前，最廉價的預告。

致癌沙拉油 中聯 福壽 泰山

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