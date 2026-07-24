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與中央想法不同調？疑慮油重上架引歧見 部分地方政府會中「當場反對」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部昨天公布放行19批中聯油脂預防性油品可上下品項共501項，但台北市、台中市及高雄市政府均表態現階段不支持重新上架。聯合報系資料照
衛福部昨天公布放行19批中聯油脂預防性油品可上下品項共501項，但台北市、台中市及高雄市政府均表態現階段不支持重新上架。聯合報系資料照

衛福部昨天公布放行19批中聯油脂預防性油品可上下品項共501項，但台北市、台中市及高雄市政府均表態現階段不支持重新上架。衛福部食藥署副署長王德原今天指出，已在昨天邀全台22縣市說明該署決策是經過科學評估，因中央、地方均在「食安法」架構下運作，盼針對重新上架作法一致，與會過程中有縣市代表當場表示反對，但不便透露是哪一縣市。

王德原指出，食藥署7月21日宣布符合重新上架條件之19批油品及其相關產品，經檢驗結果、上下游流向核對及食品安全風險評估，確認符合食品安全要求，得重新上架。業者須檢附相關證明文件向所轄衛生局申請，經所轄衛生局確認屬食藥署宣布符合重新上架條件之產品後，即可恢復上架，各地方衛生局應依一致原則辦理。

部分地方政府要求待中聯案全數調查完畢，再決定是否重新上架產品。泰山、福懋油及福壽，今天下午舉行重訊記者會，決議不再上架中聯油脂4至6月相關疑慮產品。王德原指出，目前調查小組還在進行相關作業，最快7月27日可對外公布調查結果，至於縣市政府、食品業者對重新上架不同考量，食藥署尊重地方作法，但仍希望對法規解讀應有一致性。

食藥署強調，針對7批檢出苯駢芘超標油品及其製成產品，責任廠商應依「食品及其相關產品回收銷毀處理辦法」訂定產品回收銷毀計畫，儘速送地方衛生局核可後據以執行，並由地方衛生局監督銷毀作業，確保問題產品不得流入市場。

食藥署 衛福部 中聯油脂 致癌沙拉油

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