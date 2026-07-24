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中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

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中聯致癌油延燒近月…三大股東董座終於道歉 4到6月生產油品不再上架

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
中聯油脂沙拉油致癌物檢驗超標，三大股東泰山、福壽、福懋油下午舉行重訊記者會。泰山董事長劉偉龍(左起)、福壽董事長洪堯昆、福懋油董事長吳星澄鞠躬道歉。記者張文玠／攝影
中聯油脂沙拉油致癌物檢驗超標，三大股東泰山、福壽、福懋油下午舉行重訊記者會。泰山董事長劉偉龍(左起)、福壽董事長洪堯昆、福懋油董事長吳星澄鞠躬道歉。記者張文玠／攝影

中聯油脂沙拉油致癌物檢驗超標，事發近一個月，三大股東泰山福壽、福懋油終於舉行重訊記者會，泰山董事長劉偉龍、福壽董事長洪堯昆、福懋油董事長吳星澄對於造成民眾不安致歉。

對於沒有在第一時間就對外說明，吳星澄表示，在6月底通報之後就一直配合中央與地方主管機關調查、約談，都在進行資料提供，因此才在合理的時間點說明，避免造成更多社會的不安。

泰山董事長劉偉龍表示，中聯成立超過30年，過去比較封閉，未來主張重組中聯董事會，邀請公正第三方擔任董事，提高公司治理標準，但此事還未與福壽與福懋油討論，但相信大家都會同意。而中聯在未經主管機關審核同意之前不會復工，4~6月生產除了7批匡列不合格外，19批檢驗合格但預防性下架的產品也不會再上架，產品會做廢棄處理。

劉偉龍強調，泰山作為下游廠商與股東，都有不可推卸的監督責任，而客戶買的是泰山而不是中聯，因此泰山的責任沒有推卸空間。

對於劉偉龍改組中聯董事會的提議，洪堯昆表示贊成，吳星澄則說配合主管機關，也會討論公司改革的可能性，洪堯昆也表示，不會再上架4~6月生產的油品。

對於民眾可能的抵制，以及如何恢復廠商、消費者信心，洪堯昆表示，一些自主生產的油品與中聯沒有關係，都經過自主檢驗沒有問題。

對於此次對企業造成的損失，劉偉龍表示，會依最嚴格會計法則來做，但目前會計師還在查核，也還有些不確定性，以泰山而言，掌握到退貨、存貨損失與罰款與可能的賠償，至目前為至約1.5~2億元之間。而中聯的罰款與賠償，依股東投資比例認列，洪堯昆也預估損失在約1~1.5億元，吳星澄則說，對於客戶損失都是從寬認定，因此損失難以估量。

此次業者僅提供退貨退款，但有相當多油品已經被民眾吃下肚，對於健康恐造成影響，消基會表態要針對健康權打官司，洪堯昆則說，會請專家做解釋。

而到目前為止，從廠商回收的問題油品比重不到一半，但已經鄰近中元、中秋節，市場上油品緊缺，廠商不見得願意配合回收，問題油脂恐繼續在市場上流通，劉偉龍則說，泰山沒有公權力，無法強制收回，只能提供退貨退款管道。

中聯油脂沙拉油致癌物檢驗超標，三大股東泰山、福壽、福懋油今日終於舉行重訊記者會。左起為泰山董事長劉偉龍、福壽董事長洪堯昆、福懋油董事長吳星澄。圖／擷取自證交所重大訊息說明記者會
中聯油脂沙拉油致癌物檢驗超標，三大股東泰山、福壽、福懋油今日終於舉行重訊記者會。左起為泰山董事長劉偉龍、福壽董事長洪堯昆、福懋油董事長吳星澄。圖／擷取自證交所重大訊息說明記者會
中聯油脂沙拉油致癌物檢驗超標，三大股東泰山、福壽、福懋油今日終於舉行重訊記者會。圖為泰山董事長劉偉龍。圖／截自udn video直播畫面
中聯油脂沙拉油致癌物檢驗超標，三大股東泰山、福壽、福懋油今日終於舉行重訊記者會。圖為泰山董事長劉偉龍。圖／截自udn video直播畫面

致癌沙拉油 中聯 泰山 福壽

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