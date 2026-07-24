苦茶油爆苯駢芘超標 台南納胡麻、芝麻油擴大抽驗兩周揭結果

有機苦茶油也檢出苯駢芘超標事件，台南市府強化油品安全管理，擴大查核範圍，除加強苦茶油產品查核外，也要求擴大抽查範圍，將胡麻油、芝麻油等榨油產品納入抽驗，從上游製油廠、中游販售業者及餐飲業等端點全面檢視油品供應鏈，掌握市場流通情形，保障市民食用安全。

台南市衛生局表示，7月23日針對製油廠、販售業者及餐飲業等場域進行苦茶油、胡麻油及芝麻油進行抽驗。目前已完成抽驗18件產品，其中苦茶油13件、胡麻油及芝麻油等產品5件，均送驗苯駢芘項目，相關檢驗作業持續進行中，預計約兩周後完成檢驗並公布結果。

衛生局長李翠鳳表示，食品安全須由政府與業者共同把關，食用油脂製造業者應落實食品安全自主管理，強化原料來源管理、製程品質管制及產品檢驗，並依規定建立完善追蹤追溯及異常事件通報機制，主動掌握產品安全狀況。如發現原料、半成品或成品有不符食品安全衛生規定，或其他重大食品安全異常情形，應立即採取下架、回收及通報等措施，共同維護食品安全，保障消費者權益。可至臺南市政府衛生局「問題油品專區」查詢最新資訊（https://health.tainan.gov.tw/），共同守護食品安全。

有機苦茶油產品檢出苯駢芘超標，台南市擴大抽驗苦茶油、胡麻、芝麻榨油品項。圖／台南市衛生局提供