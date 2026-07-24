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毒物與營養專家大啖合格油烹調料理 力挺政府重新上架中聯案501項產品

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
與會專家在現場公開食用以合格油品調理的肉品及蔬菜，搭配富含抗氧化物及植化素的當季水果，展現對合格產品信心。記者林琮恩／攝影
與會專家在現場公開食用以合格油品調理的肉品及蔬菜，搭配富含抗氧化物及植化素的當季水果，展現對合格產品信心。記者林琮恩／攝影

致癌油脂案引發恐慌，台灣毒物學學會、台灣營養學會及營養師公會全聯會等代表今天出席記者會，訴求以客觀中立、科學證據為本，協助民眾建立正確風險認知。衛福部公布501項預防性下架油品可重新上架，專家認為檢驗後苯駢芘低於2ppb，在合格範圍內，力挺重新上架。並強調苯駢芘不會直接致癌，經人體代謝才產生生物效應。

台北市台中市及高雄市政府，均表態現階段不支持疑慮油品重新上架。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，政府公告501項產品已經檢驗確認苯駢芘濃度低於2ppb，放行上架並無疑慮；苯駢芘為脂溶性化合物，若不幸吃到疑慮批號油品，建議多吃蔬果幫助代謝。也建議民眾使用不同油品，低溫炒菜可用橄欖油，高溫烹調可選起煙點較高的棕櫚油等。

除大豆沙拉油，近期苦茶油也檢出苯駢芘超標，民眾憂心低價沙拉油、高價苦茶油都出問題，到底該怎麼選食用油？營養師公會全聯會理事長黃孟娟指出，政府有良好預防性下價機制，不合格油品已不在架上，要降低暴露風險最佳方式就是「聰明選油」，不要使用單一品牌油品，輪替不同廠牌、小包裝購買，拒絕來路不明油品及回鍋油。

台灣營養學會食品委員會召集人夏詩敏指出，油脂為人體必要元素，苯駢芘與高溫有關，呼籲民眾避免燒烤焦黑物質，並遠離菸害，盡量採不會產生苯駢芘的水煮、清蒸等烹調方法，建議民眾不要誤信坊間偏方或猛灌清水，苯駢芘並無解毒劑，最好的防癌飲食是均衡飲食，建議民眾攝取蔬菜、水果，提升免疫力，並幫助身體代謝排出毒物。

與會專家在現場公開食用以合格油品調理的肉品及蔬菜，搭配富含抗氧化物及植化素的當季水果，要展現對合格產品信心。

顏宗海提到，苯駢芘雖是世衛組織轄下癌症研究機構（IARC）定義的一級致癌物，但它並不直接致癌，而是在人體代謝、長期暴露下產生致癌風險，盼衛生主管機關盡快釐清苯駢芘出現在油品中的原因，是源頭還是製程汙染，設法避免類似食安事件再發生。

衛福部 台中市 台北市 致癌沙拉油

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