護航政府？民眾上街「反毒台」前夕 醫界邀專家降低恐慌稱「純屬巧合」

致癌油脂風暴擴大，台北市長蔣萬安號召民眾明天上街「反毒台」，對執政黨形成壓力，傳出本周將有執政官員去職，但未獲證實。台灣醫院協會、私立醫療院所協會、台灣醫學中心協會等多個團體邀專家說明苯駢芘食安觀念，強調以科學方式降低恐慌、安民心，外界解讀為政府護航。醫界代表否認，活動從7月中就開始規畫，時機純屬巧合。

民眾將上街反毒台，對政府形成壓力，一度傳出食藥署長姜至剛將去職，但衛福部長石崇良在立院備詢時，出面否認。外界解讀，本次風波僅食藥署長下台已難撫平，石崇良去職恐也在考量之內。

醫界團體邀台灣毒物學會、台灣營養學會與營養師公會全聯會等代表，今天舉辦「國人安芯，醫同見證」記者會，醫院團體代表包括台灣醫院協會副秘書長詹德旺、台灣醫學中心協會代表洪芳明、區域醫院協會秘書長劉碧瑤、台灣私立醫療院所協會理事長黃集仁、台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥、台灣醫務管理學會理事長洪子仁。

吳明彥致詞指出，外界對醫界舉辦這場活動一定有疑問，事實上，連戰擔任行政院長任內，國內爆發口蹄疫疫情，民眾不敢吃豬肉，當時專業團體也出面表態，要讓民眾安心。本次苯駢芘事件，從7月1日延燒至今，醫界認為有需要讓民眾安心，醫界早在7月15日就計畫舉辦活動，因聯絡毒物、營養學會等專家需要時間，「選在今天舉辦完全是巧合。」

台灣營養學會食品委員會召集人夏詩閔說，針對中聯油脂案，學會立場為正視危害存在，資訊透明揭露，因民眾恐慌嚴重，盼用科學方式將恐慌降低。

台灣毒物學會代表、中國醫大毒物科主任洪東榮則說，我國苯駢芘管理標準與歐洲同步，苯駢芘雖為一級致癌物，但政府已藉由管理機制，將有疑慮油品下架，不會在民眾飲食中暴露。

洪子仁指出，醫界不針對個別事件評論，僅針對食安管理制度如何精進，提出四大方向，包括建立更及時有效風險通報機制，強化食品供應鏈數位管理及溯源能力，落實跨部門應變機制，兼顧食品安全與產業韌性。盼管理機制朝向即時、可追溯方向精進，推動跨領域、全民參與，打造更有韌性的食安防護體系，讓守法業者更有保障。

針對外界解讀，這場記者會是為政府護航，與會醫界代表強調，醫界邀毒理學與營養學界，以中性且科學方式傳達科學知識，無非是希望讓民眾安心，不認為光是一場記者會，就能左右民眾上街陳抗與否，且相關籌備活動早就開始進行，並非近日因應民眾上街才臨時舉辦，盼外界回歸科學理性，不必過度解讀，醫界也沒有其他目的。