油品問題連環爆！專家促驗所有食用油

連淨科技旗下苦茶油也檢出苯駢芘不符標準，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，此次苦茶油苯駢芘超標，業者宣稱為冷壓處理，理論上未經高溫處理，不會產生高濃度苯駢芘，主管機關應查廠檢視製程是否有高溫環節，且高溫製程的大豆沙拉油與低溫冷壓的苦茶油都出現問題，主管機關應針對所有食用油脂擴大檢驗，找出苯駢芘出現的真正原因。

環團指出苯駢芘是多環芳香烴家族中毒性最強者，附著在空氣中的細懸浮微粒上，吸進去的比吃下去的毒油致癌風險更高。環境部長彭啓明昨表示，台灣大型工業區的多環芳香烴的容許值遠低於歐盟的一奈克／立方公尺；但環境部仍很重視，今年會增訂有關苯駢芘的空氣品質管制標準。

至於中研院長陳建仁表示「喝水可代謝苯駢芘」，台大公衛學院教授詹長權說，目前無直接證據顯示，增加飲水量能有效降低苯駢芘毒性。

顏宗海說，苯駢芘為脂溶性化合物，其代謝物可能造成胃癌、腸道癌等多種癌症，民眾若吃到苯駢芘超標的苦茶油、大豆油，建議應多吃高纖維、新鮮的蔬果，以經肝臟代謝苯駢芘。

中研院前研究員何美鄉表示，環境汙染及加熱程序均可能產生苯駢芘，各年齡層民眾攝取熱量來自油脂比率約占三分之一，呼籲盤點環境中苯駢芘基本量，並建議政府針對進口大豆訂出分級標準。