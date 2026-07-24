食安法修法 隱匿食安事件最重罰3,000萬

行政院會昨（23）日通過《食品安全衛生管理法》修正草案，將送立法院審議。修法針對業者隱匿、延遲通報等重大違規，最重可罰3,000萬元，為現行的十倍；若發生重大或突發食安事件，中央可成立食安指揮中心。

行政院長卓榮泰表示，因應近期中聯油脂公司部分沙拉油檢驗不符規定事件，現行食品安全管理制度在業者自主檢驗、實驗室管理、異常通報及第三方驗證等面向仍有精進空間，衛福部啟動修法，希望完善食品安全防護體系。

卓榮泰指出，衛福部已於7月20日公布4月至6月生產油品及相關產品檢驗結果，並於21日召開「食品風險評估諮議會」，確認後續處理原則。

政院表示，此次食安法修正草案，以「強化源頭管理、強化製程管理、強化異常通報、強化品質管理、強化數位治理」五大方向為核心。

修法重點包括，因應重大或突發性食品衛生安全事件，中央主管機關可成立指揮中心，整合相關資源，並要求地方主管機關負起動員、通報及配合應變責任。

此外符合一定類別及規模的食品業者，須將食品安全監測計畫報送中央主管機關核定；執行食品檢驗機關、法人、團體及食品業者設置的實驗室，也須負檢驗資訊通報義務。業者如發現或知悉產品有危害食品衛生安全之虞，應於24小時內完成通報。

罰則部分，修法提高重大違規處罰強度，食品業者違反自行或送檢規定、未設置實驗室等事項，最高可處300萬元罰鍰；若違反產品有危害之虞時的停工、通報及回收義務，最高罰鍰上看3,000萬元。另增訂財產保全機制，避免受處分人隱匿、移轉財產或規避執行。

監督查核方面，地方主管機關應依法辦理食品查核，並得不經事先通知；中央主管機關針對重大、突發性或其他食品安全風險事件，也得直接辦理查核，地方機關應配合執行。同時，將授權訂定食品下架措施及後續處置相關辦法。