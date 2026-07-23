青花驕也有！中市續追中聯問題油流向 王品旗下麻辣鍋品牌15分店中招

台中市食品藥物安全處今續查中聯油脂問題油去向，表示截至今日台中問題油品及相關產品累計下架回收60萬8089公斤，跨局處累計查核1991家次，第三層以下受影響業者新增16家，名單累計255家，而中招的業者包括王品旗下的萬鮮公司以及15家王品旗下的麻辣鍋品牌「青花驕」。

食安處說，市府跨局處持續針對市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造、販售及供膳相關場域辦理查核，確認業者是否仍持有、販售或使用相關油品，並督導業者保存進貨、使用、退貨及回收紀錄，以利後續流向追查及資料比對。截至今日，第三層以下受影響業者名單新增16家，累計255家，經確認均已要求停止使用並完成下架回收，相關名單將依查核結果持續滾動更新。

食安處說，市府將持續核對各業者回收數量及處理進度，辦理下架回收、流向追查、末端稽查及資料比對，如有新增流向、補正資料或回收數量異動，將即時更新並依相關規定辦理後續處置，同時配合中央行政查核及台中地檢署偵辦工作，持續釐清污染原因、產品流向及相關責任，查到哪裡、公布到哪裡、管理到哪裡，全力守護市民食品安全。