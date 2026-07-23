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空氣中也有苯駢芘 彭啓明：今年將增訂管制標準

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
環境部長彭啓明（左二）今天表示，台灣大型工業區的PAHs的容許值遠低於歐盟的1奈克/立方公尺。記者周佑政／攝影
環境部長彭啓明（左二）今天表示，台灣大型工業區的PAHs的容許值遠低於歐盟的1奈克/立方公尺。記者周佑政／攝影

致癌油事件延燒，環團指出苯駢芘（BaP）是多環芳香烴家族（PAHs）中毒性最強者，附著在空氣中的細懸浮微粒上，吸進去的BaP比吃下去的毒油BaP致癌風險更高。環境部長彭啓明昨表示，台灣大型工業區的多環芳香烴的容許值遠低於歐盟的1奈克／立方公尺；但環境部仍很重視，今年會增訂有關苯駢芘的空氣品質管制標準。

彭啓明昨天在總統府氣候變遷與對策委員會後被問及苯駢芘議題，他表示，苯駢芘不是只有在食物裡面會產生，在空氣或水可能都有；例如煎香腸、烤肉的油滴到煤炭產生的香味，汽機車燃燒不完全也可能產生。

彭啓明說，苯駢芘主要會附著在粒狀汙染物PM2.5上，環境部主管空氣汙染，有重視此問題，例如柴油車多環芳香烴的容許值與歐盟標準相同。環境部日前表示，研議加嚴標準。

彭啓明說，至於飲用水中的苯駢芘，在有些國家可能有，例如加拿大；但在亞洲包含日本、韓國對水中的苯駢芘沒有標準，台灣在過去列為關注物質、可能有些影響的物質，最近有規畫要跟專家討論，是否要列入二級物質，就是開始要量測，然後定法規標準。

致癌沙拉油

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