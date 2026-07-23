苦茶油也中槍...北市衛生局急查棉花田 預防性下架729瓶系列商品

連淨綠色科技股份有限公司前天晚間自主通報新北市衛生局，其製造「有機苦茶油」檢出苯駢芘不符規定，並出貨至北市棉花田生機園地股份有限公司。北市衛生局今表示，已清查總公司及36家門市共37處，並全面預防性下架729瓶苦茶油系列商品。

北市衛生局表示，7月22日晚間接獲通知後第一時間立即前往棉花田總公司查察，經查共進貨720瓶，並於3月9日至28日間陸續出貨至棉花田生機園地通路販售。

衛生局說，也即刻清查北市1家總公司及36家門市共37處，在門市倉庫查有1瓶問題批號油品，已要求業者不得販售；並就連淨公司在棉花田生機園地通路販售的苦茶油系列商品全面預防性下架729瓶，確保架上已無問題產品流通，確保民眾購買與食用安全。

另外，衛福部食藥署7月21日公布中聯油脂4月至6月生產30批大豆沙拉油中，19批油品及其相關產品已經檢驗並確認符合食品安全標準，即日起重新上架。「北市反對此時還沒有查明真相及民眾仍存有疑慮前上架；盤商也應負起社會責任，主動回收，安定民心。」

教育局截至今日下午6時已掌握北市受影響團膳業者共13家，受影響學校共125所，包含增列2所學校的濱江實中、私立立人國際中小學；另減列前經公告受影響的2所幼兒園，分別是三民國小附設幼兒園及私立喬幼一江幼兒園，經園方確認僅曾購置此次受影響油品，但均未開封使用在餐點中。

北市衛生局已稽查棉花田總公司及36家門市，並全面預防性下架729瓶苦茶油系列商品。圖／北市衛生局提供

北市衛生局已稽查棉花田總公司及36家門市，並全面預防性下架729瓶苦茶油系列商品。圖／北市衛生局提供

北市衛生局已清查棉花田總公司及36家門市，並全面預防性下架729瓶苦茶油系列商品。圖／北市衛生局提供