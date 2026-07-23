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連淨苦茶油苯駢芘超標 業者從中國採購苦茶籽原料驗收時卻合格

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北衛生局稽查連淨苦茶油苯駢芘超標，並要求業者下架回收。圖／新北衛生局提供
新北衛生局稽查連淨苦茶油苯駢芘超標，並要求業者下架回收。圖／新北衛生局提供

連淨公司昨自主通報生產的連淨苦茶油檢出苯駢芘不合格，衛生局表示，至今日已從消費者端回收33瓶，架上已無問題批號產品，回收作業持續進行。經查苦茶籽原料為業者自中國輸入，驗收時已取得該批原料苯駢芘檢驗合格證明，至於油品檢出苯駢芘是否與原料或製程相關，要求業者納入檢討改善，以確保品質安全性。

衛生局表示，連淨公司自主通報檢出的苦茶油苯駢芘超標共有5千多瓶，其中，有939 罐流入「棉花田」及「統一生機」等通路，至今晚為止已回收33瓶，也提醒消費者若曾購買到問題批號產品請立即暫停食用，相關退換貨資訊可參考連淨公司、棉花田生機園地及統一生機超市網站，或至新北市食材登錄平台食安事件專區https://foodtracer.health.ntpc.gov.tw/w/foodtracer/teaoil查詢。

衛生局說明，本次連淨苦茶籽原料為連淨公司自中國輸入，驗收時已取得該批原料苯駢芘檢驗合格證明，油品檢出苯駢芘是否與原料或製程相關，業者應納入檢討改善，以確保產品品質安全。

因應近期油品檢出苯駢芘超標事件，衛生局表示，近期將召開專家會議，邀集食用油脂加工領域專家學者，就該產業加工製程及「降低食品中多環芳香族碳氫化合物含量之作業指引」共同討論油品之精進管理，並提供轄內食品業者參考。

致癌沙拉油

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