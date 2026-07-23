中聯油問題油品波及 好市多這12項商品可辦理退貨

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，問題產品流入下游食品供應鏈，引發各大通路啟動下架與退貨機制。美式賣場好市多23日公布受影響商品清單，共計12項商品涉及特定批號或有效期限，並表示將全力配合主管機關指示，凡購買相關商品的會員均可辦理退貨。

好市多指出，此次受影響商品包括大田海洋十三香辣鮭魚寬片、台灣夜市經典三重奏、迷你烘烤洋芋片海苔鹽風味、泰山大豆沙拉油5公升、金博家麻辣鴨血麵、曾拌麵香蔥椒麻拌麵、曾拌麵辣椒麻醬麵、卜蜂日式唐揚炸雞、鼎泰豐鮮肉紅油抄手、卜蜂松露菌菇雞胸肉、卜蜂義式雞胸肉及卜蜂紅燒棒腿等12項商品，但僅限公告所列特定批號或有效期限產品。

好市多表示，全力配合主管機關指示，並秉持從寬、從優、從速、從簡之原則，竭誠為會員辦理退換貨服務。

好市多也向會員致歉，對於此次事件造成消費者不便深感抱歉。若會員對受影響商品或退貨流程有任何疑問，可於每日上午9時30分至晚間9時30分，洽客服中心（449-9909）詢問相關資訊。

此次中聯油脂大豆沙拉油事件持續延燒，由於問題原料流向多家食品業者，主管機關已要求相關產品下架回收，各大通路也陸續公布受影響商品名單並啟動退貨機制，以降低對消費者的影響。