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中聯問題油品波及…好市多公布12項受影響商品 符合2條件可退貨

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中聯油風暴延燒！金門查扣逾2公噸問題產品 全面下架防堵流市

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中聯油脂大豆沙拉油遭驗出苯駢芘（BaP）事件持續延燒，金門縣政府表示，截至今天中午，縣內已完成375家次市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者查核，共查獲受影響油品688件。圖／縣府提供
中聯油脂大豆沙拉油遭驗出苯駢芘（BaP）事件持續延燒，金門縣政府表示，截至今天中午，縣內已完成375家次市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者查核，共查獲受影響油品688件。圖／縣府提供

中聯油脂大豆沙拉油遭驗出苯駢芘（BaP）事件持續延燒，金門縣政府今天表示，截至今天中午，縣內已完成375家次市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者查核，共查獲受影響油品688件，累計下架回收油品1984.15公斤，加上使用受影響原料製成食品89.77公斤，合計2073.92公斤，全數停止販售及使用，集中退貨處理。

縣長陳福海表示，食品安全沒有妥協餘地，縣府將持續配合中央追查流向、落實下架回收與末端稽查，避免問題產品再度流入市面。依中央統計，截至23日止，全國問題油品及預防性下架產品累計已回收44萬7159公斤。自7月2日接獲中央通知後，持續依業者回報、中央流向資料、跨縣市通報及現場查核結果，辦理流向比對、下架回收及末端查核，並滾動更新第三層以下受影響業者名單。

此次查核重點除確認業者是否仍持有、販售或使用受影響油品外，也要求完整保存進貨、使用、退貨及回收紀錄，作為後續追查依據。經確認以受影響原料製成的食品共89.77公斤，也已全數停止使用並完成下架。

此外，新北市連淨綠色科技公司生產的「連淨苦茶油」日前檢出苯駢芘2.9微克／公斤，超過法定限量2.0微克／公斤，食藥署已要求業者停工、停止販售並辦理回收。

金門縣衛生局表示，已立即清查轄內各大販售通路，截至目前未發現連淨苦茶油在金門販售，但仍將持續依中央公布流向資料滾動查核，若發現相關產品流入，將立即依法要求下架回收。

衛生局長李金治表示，衛生局將持續掌握最新資訊，配合中央辦理流向追查、回收下架、資料比對及跨縣市通報，並視回收數量及流向變化即時更新資訊，全力守護民眾食品安全。

另一方面，食品藥物管理署21日召開食品風險評估諮議會，經檢驗結果、產品流向及風險評估後，已確認中聯油脂今年4月至6月生產的30批大豆沙拉油中，有19批油品及相關產品符合食品安全標準，自21日起恢復上架販售。民眾如欲查詢受影響產品，可至金門縣衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」或食藥署「中聯油脂案專區」查詢；若對家中油品有疑慮，也可提供品牌、品名及有效日期，洽金門縣衛生局協助確認是否受影響。

金門縣政府持續稽查毒油，縣內已完成375家次市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者查核，共查獲受影響油品688件，累計下架回收油品1984.15公斤，加上使用受影響原料製成食品89.77公斤，合計2073.92公斤，全數停止販售及使用，集中退貨處理。圖／縣府提供
金門縣政府持續稽查毒油，縣內已完成375家次市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造及販售業者查核，共查獲受影響油品688件，累計下架回收油品1984.15公斤，加上使用受影響原料製成食品89.77公斤，合計2073.92公斤，全數停止販售及使用，集中退貨處理。圖／縣府提供

金門 致癌沙拉油

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