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中聯問題油品波及…好市多公布12項受影響商品 符合2條件可退貨

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沙拉油、苦茶油檢出致癌物超標 食藥署擬啟動全台食用油脂稽查專案

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署副署長遲蘭慧指出，食藥署下半年將啟動食用油脂專案稽查，初步鎖定近期確認為高風險的大豆沙拉油、苦茶油列入稽查項目，而各地方政府也會視轄內情況安排稽查。聯合報系資料照
衛福部食藥署副署長遲蘭慧指出，食藥署下半年將啟動食用油脂專案稽查，初步鎖定近期確認為高風險的大豆沙拉油、苦茶油列入稽查項目，而各地方政府也會視轄內情況安排稽查。聯合報系資料照

中聯油脂爆發大豆沙拉油致癌油案件，連淨公司冷壓苦茶油也檢出苯駢芘（BaP）。對此，衛福部食藥署副署長遲蘭慧指出，該署會同新北市政府衛生局，昨天至連淨公司現場取回5件檢體，以急件處理，將於下周前完成檢驗。食藥署下半年將啟動食用油脂專案稽查，初步鎖定近期確認為高風險的大豆沙拉油、苦茶油列入稽查項目，而各地方政府也會視轄內情況安排稽查。

遲蘭慧指出，連淨綠色科技公司7月21日自主通報，自家產品檢出苯駢芘超標，食藥署第一時先會同新北市衛生局至現場釐清，該批檢出不合格產品共5024罐，分別於棉花田生機園地、統一生機等超市販售，仍有939罐於架上販售，已要求業者下架回收，未出貨的4085罐，現在已實施封存回收作業，食藥署取回該批疑慮油品共5項檢體，帶回由中央檢驗，以急件處理，將在1周內驗畢。

外界關注，苦茶油、大豆沙拉油接連出包，衛福部是否針對食用油脂擴大稽查？對此，遲蘭慧指出，將於下半年啟動「食用油脂專案稽查」，優先鎖定近期發現風險較高的大豆沙拉油、苦茶油，其餘食用油脂例行稽查也會持續進行，轄內有食用油脂工廠縣市，也會依轄內油脂業規模等因素綜合考量，規畫相關稽查專案，中央將與地方討論，如何合作稽查提升稽查效率。

近期外界關注中央、地方權責分工，及業者通報程序。遲蘭慧提到，連淨公司是主動向新北市衛生局通報，但這類食安事件通報是利用資訊系統進行，會自動復知食藥署，中聯油脂案也是循此程序，中聯6月30日通報台中市食安處，並復知衛福部食藥署。針對苦茶油檢出苯駢芘一案，新北市已要求業者應改善製程，並提供檢討報告供衛生局釐清。

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