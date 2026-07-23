無懼地方政府表態不重新上架 食藥署今天首公布501項可上架產品名單

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，釀全台陷入食安危機，賴清德總統也重話要求依法究責，絕不寬貸，台中地檢昨第二波搜索聲押中聯廠長陳明榮，今也以新聞稿周知，台中地院裁定陳100萬元交保，陳辦保後步出台中司法大厦，辯護律師見媒體堵訪，質疑「可以這樣拍嗎」、「有沒有侵犯到個資？」

2026-07-23 15:59