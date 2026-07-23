無懼地方政府表態不重新上架 食藥署今天首公布501項可上架產品名單
衛福部21日對外公布中聯油脂中游油品共19批可重新上架，食藥署今天首度公布「可重新上架產品清單」，包含泰山、福懋油、福壽3家業者，共計501批產品可重新上架。不過，部分地方政府早已表態，不願讓產品重新上架，立法院社福及衛環委員會，昨天通過臨時提案，要求中聯案調查報告出爐前，疑慮油品及其產品不該倉促重新上架。泰山公司則表態，預防性下架產品不再上架。
食藥署公布可重新上架產品批號，包括福懋油4種產品、117批號，福壽共23品項、252批號，包含一批外銷至馬來西亞「一級黃豆油」，泰山共23品項、132批號。食藥署副署長王德原說，該署已在22函送19批符合重新上架條件油品及相關產品資訊給地方政府衛生局，請各衛生局依權責，督導業者辦理重新上架作業，並公告這501項產品名單，供外界查詢。
※501項產品名單請見食藥署專區：https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=13726
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