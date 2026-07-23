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中聯致癌油品嘉市下架近萬件問題油品 擴大抽驗市售油品結果曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市衛生局長廖育瑋（左圖左）代表市長黃敏惠參與食藥署線上會議，表達市民對油品重新上架的擔心與疑問。圖／嘉市府提供
嘉市衛生局長廖育瑋（左圖左）代表市長黃敏惠參與食藥署線上會議，表達市民對油品重新上架的擔心與疑問。圖／嘉市府提供

因應中聯致癌油品事件，嘉市府2日獲悉問題油品流入市面後，立即啟動跨局處應變機制，截至今天共查核212家次、受影響店家11家次，下架問題油品9294件，總重量約141公噸，把關市民食品安全。衛生局主動抽驗市售油品11件，檢驗結果全數符合規定。

衛生局8日擴大抽驗涉案品牌及其他品牌大豆沙拉油，共8件，針對多環芳香族碳氫化合物（PAHs）中的PAH4進行檢驗，結果均符合食品安全標準；另委託認證實驗室檢驗花生風味調和油、玄米油等3件產品，重金屬及芥酸檢驗結果也全數合格。

衛生局指出，衛福部食藥署21日公布，中聯油脂4月至6月生產的30批大豆沙拉油中，有19批經檢驗確認符合食品安全標準，可依法重新上架販售；另有7批不合格油品及批無檢體油品，仍不得上架並將辦理銷毀，至於3批尚未出貨原油，雖檢驗合格，但未流入市面，因此不在重新上架範圍。

食藥署下午召開中聯油品案第二次聯繫線上會議，衛生局長廖育瑋代表市長黃敏惠出席，反映市民對部分油品恢復上架仍有疑慮，建議中央要求上游業者負起企業社會責任，不分批次全面回收中聯油脂4至6月製造的油品，消除民眾疑慮。衛生局也通知市內下架141公噸油品的業者，將中聯油脂4至6月生產的油品一併退回上游，避免爭議產品再次流入市場。

衛生局表示，未來將持續加強油品稽查及抽驗，查獲違反食品安全衛生管理法，將依法處辦，要求食品業者落實製程及品質管理，確保產品符合食安規範。衛生局提醒，民眾可至食藥署「中聯油脂案專區」查詢最新下架產品及退換貨資訊，若已購買受影響產品，應暫停食用並依業者公告辦理退換貨；若有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線，或洽嘉市府衛生局食品藥物管理科協助。

衛生局 中聯 致癌沙拉油

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