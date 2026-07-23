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無懼地方政府表態不重新上架 食藥署今天首公布501項可上架產品名單

中聯廠長100萬交保步出大門拒訪 律師反質疑記者「有沒有侵犯個資？」

食安修法⋯專家指加重罰則難解困境 籲中央一條鞭執法設「稽查大隊」

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中聯廠長100萬交保步出大門拒訪 律師反質疑記者「有沒有侵犯個資？」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地院今裁定中聯廠長陳明榮100萬元交保，陳步出台中司法大厦，疑手持裁定書遮臉。記者曾健祐／攝影
台中地院今裁定中聯廠長陳明榮100萬元交保，陳步出台中司法大厦，疑手持裁定書遮臉。記者曾健祐／攝影

中聯油脂大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，釀全台陷入食安危機，賴清德總統也重話要求依法究責，絕不寬貸，台中地檢昨第二波搜索聲押中聯廠長陳明榮，今也以新聞稿周知，台中地院裁定陳100萬元交保，陳辦保後步出台中司法大厦，辯護律師見媒體堵訪，質疑「可以這樣拍嗎」、「有沒有侵犯到個資？」

台中地檢昨發動第二波搜索，將中聯廠長陳明榮、精油課襄理江一隆，及品研課副課長陳建龍等3人列被告，複訊後認定陳明榮有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，依食安法第49條第2項、同條第1項、第4項等，將陳向法院聲押。

中檢今上午也以公開新聞稿方式，說明昨天搜索結果，具體指名對中聯公司廠長陳○榮、精油課襄理江○隆，及品研課副課長陳○龍等3人搜索、列被告。

台中地院認為，陳明榮部分犯嫌重大，但是否屬於「食品業者」檢察官未盡舉證義務，難認該部分陳有犯罪嫌疑，且陳前經檢方交保，其配合檢調偵辦，另涉犯為2年以下徒刑之罪，相關證據、證人都已經檢警訊問、查扣，難有串滅證、逃亡之虞，裁定100萬元交保，限制住居、出境，出海。

陳明榮直至下午3點多辦保完成，在律師陪同下離開台中司法大厦，現場媒體於「大門外」公共區域等候、堵訪，陳手持疑似裁定書遮臉，低調未受訪。

陳的委任律師質疑「請問一下這有沒有侵害到個資？」「蛤，有沒有侵害到個資？」「可以這樣拍嗎？」「我們可以提告違反個資。」等語

台中地院今裁定中聯廠長陳明榮100萬元交保，陳步出台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中地院今裁定中聯廠長陳明榮100萬元交保，陳步出台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

致癌沙拉油

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