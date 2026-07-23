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中央放行也不賣！福壽油品全數回收不重新上架 訂日本設備逐批檢驗

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
福壽實業尊重地方政府規範並消弭消費者疑慮，第19批次合格油品及其產品「暫不重新上架」。記者黑中亮／攝影
福壽實業尊重地方政府規範並消弭消費者疑慮，第19批次合格油品及其產品「暫不重新上架」。記者黑中亮／攝影

衛福部日前公布中聯油脂檢驗結果，宣布其中19批次合格油品及其產品可重新上架販售，福壽實業關連廠今天明確表態，為尊重地方政府規範並消弭消費者疑慮，4月至6月預防性下架與問題相關油品「暫不重新上架」，將持續全面回收並靜待指示銷毀。

但包含台北市、台中市及高雄市等地方政府均重申，在真相釐清前「不同意上架」，消弭消費者疑慮，4至6月油品全數回收分類回報食安處

受油品苯駢芘疑慮影響，福壽實業顏姓協理今天表示，4月至6月福壽在市面上有問題的7項油品，目前已全面回收，另17項預防性下架油品也陸續回收到廠區，將依照批次、品項分類，統計數量後回報給台中市食安處，廠區外已設置油品回收區，民眾只要憑瓶子、收據或購貨證明皆可辦理退貨。

嚴廠長指出，公司過去總計出貨約7300噸問題相關油品，目前經銷商正全力前往各大賣場與通路回收，已回收約95噸；針對食藥署開放19批合格油品上架，嚴廠長直言，地方政府尚未開放通關，且考量消費者心裡已有疑慮，「就算政府允許，我們也不敢貿然補貨。」預防性下架油品將不打算再上架，靜待市府通知銷毀。

為避免市場出現嚴重斷貨潮，福壽實業與關連廠自7月分起已全面調整生產線策略；目前廠內出貨主要以廠內自行生產的芥花油、棕櫚油、苦茶油及芝麻油等系列油品為主，全力替代原本的沙拉油產品，確保消費市場的供給穩定與平順交接。

福壽實業強調，為重建消費者信心，福壽關連廠已緊急訂購日本先進的苯駢芘檢驗設備，預計今年9月底正式到貨安裝；未來設備到位後，將大幅提升自主管理標準，改採「每批出廠前均需檢驗」的嚴格把關機制，用最高規格守護民眾的餐桌安全。

福壽實業尊重地方政府規範並消弭消費者疑慮，第19批次合格油品及其產品「暫不重新上架」。記者黑中亮／攝影
福壽實業尊重地方政府規範並消弭消費者疑慮，第19批次合格油品及其產品「暫不重新上架」。記者黑中亮／攝影

福壽實業尊重地方政府規範並消弭消費者疑慮，第19批次合格油品及其產品「暫不重新上架」。記者黑中亮／攝影
福壽實業尊重地方政府規範並消弭消費者疑慮，第19批次合格油品及其產品「暫不重新上架」。記者黑中亮／攝影

福壽 致癌沙拉油

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