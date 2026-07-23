盧秀燕慰問食安處辛勞 強調這類業者仍不准使用19批原預防性下架油品

台中市長盧秀燕今前往台中市食品藥物安全處慰勉投入中聯油脂專案人員，對於中央許可中聯19項檢驗合格油品可重新上架。她強調，一般消費市場，市府雖尊重中央恢復上架決定，但在疑慮完全釐清前仍不鼓勵民眾選購或使用相關產品。但凡市府相關機關經費補助或提供、與市府訂有契約，或依市府相關計畫從事供膳服務之單位，仍禁止使用該19批原預防性下架油品及其製成之相關產品。

盧秀燕說，面對食品安全事件，市府始終秉持「寧嚴勿鬆」而且「全揭露」、「全下架」原則。因此，在污染原因及相關疑慮尚未完全釐清前，政府供膳系統將維持更嚴謹的管理標準。她已責成衛生局通知各供膳系統，凡市府相關機關經費補助或提供、與市府訂有契約，或依市府相關計畫從事供膳服務之單位，仍禁止使用該19批原預防性下架油品及其製成之相關產品，以保障學童、長者、病患等健康敏感族群安全。

她說，此次重大食安事件影響範圍廣泛，盧市長指出，第一線同仁工作量倍增，大家日夜投入追查、檢驗、通報、下架及地毯式查核，就是希望第一時間掌握風險、第一時間完成通報、第一時間完成稽查，全力守護民眾食品安全，台北和高雄南北兩市長都感謝台中市。因此，她特別向此次油品事件主要承辦同仁表達感謝，市府也特地準備加菜金，向所有食安夥伴表達最誠摯的感謝與敬意。

盧秀燕說，她知道這段時間第一線同仁承受極大壓力，不僅加班追查案件，也曾面臨外界不實批評，讓她十分不捨。她勉勵同仁不要因外界聲音而動搖，因為大家始終站在守護人民健康的第一線，所做的一切都是為了保護市民及家人的健康。

市府處理此次食安事件始終堅持「查到哪裡、公布到哪裡」及「有疑慮就全面下架」兩項原則，希望在真相完全釐清前，以最嚴謹的態度守護市民健康。她也向所有辛苦付出的同仁表示「有你們真好！」

台中市長盧秀燕今前往台中市食品藥物安全處慰勉投入中聯油脂專案人員。圖／台中市政府提供