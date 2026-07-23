影／台中檢驗苯駢芘8年1次？石崇良：相較高雄、台南明顯偏低

中聯油脂大豆沙拉油含致癌物質「苯駢芘」（BaP）超標事件引發全台食安風暴，為了提升食品安全管理機制，行政院今天通過衛福部擬具的《食安法》部分條文修正草案，共計修正17條，明定業者延遲通報最高罰3000萬元，並在重大食安事件可成立指揮中心，後續將函請立法院審議，並積極與立法院朝野各黨團溝通協調，希望早日完成修法程序。

行政院表示，隨著國人飲食型態及消費習慣改變，食品產銷模式已和過往大不相同。近期油品事件也顯示，現行制度在業者自主檢驗、實驗室管理、食安異常通報及第三方驗證等面向，仍有精進空間。為建立更完善的食品安全管理制度，提升食品安全治理效能，本次《食安法》修正草案共計修正17條，後續將盡速盤點並研擬相關子法規增修訂，以完善食品安全防護體系。

對外界疾呼衛福部應公開所有縣市稽查苯駢芘次數，衛福部長石崇良今天出席行政院會後記者會時說，各縣市政府執行各有不同，是否全部公布，衛福部受立法院監督，縣市政府受議會監督，有責任向人民報告，中央2024年啟動專案請地方衛生局配合檢驗，也依據產業屬性擬定查驗家數與類別，可比較性不一樣。

石崇良舉例，當前提供大豆沙拉油最上游煉油廠主要分布於三個縣市，分別是台中中聯公司、台南台糖公司與高雄大統益公司，其他縣市以中下游為主，且區域內產業屬性不同，全部一起公布相比，會造成地方困擾，也忽略產業屬性跟風險性。對於台中檢驗苯駢芘次數是否為外界所稱的「8年0次」，石崇良回應，應該是1次，主要是2024年配合食藥署檢驗，對此檢驗頻率是否合理，石坦言相較高雄、台南兩個縣市，台中檢驗次數明顯偏低。