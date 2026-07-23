中聯廠長100萬交保 法院：是否屬「食品業者」檢察官未舉證

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總經理余凌冲涉主導隱匿油品檢驗結果遭法院收押禁見；台中地檢昨第二波搜索，依食安法等將中聯廠長陳明榮聲押，台中地院認為，檢方未就陳是否為「食品業者」舉證，且陳涉案為2年以下之罪，固予以交保，檢方不服當庭抗告。

中院今中午12點多裁定陳明榮100萬元交保，陳親友約下午2點多抵達中院，目前仍候保中。

台中地院說明裁定交保理由，表示陳男部分犯嫌重大，但是否屬於「食品業者」檢察官未盡舉證義務，難認該部分陳有犯罪嫌疑，且陳前經檢方交保，其配合檢調偵辦。

中院說，陳所涉犯犯罪事實二、三罪名，均為食品安全衛生管理法第49條第4項之罪，屬於法定刑2年以下有期徒刑之罪。

中院表示，法官審酌相關證據、證人都已經檢警訊問、查扣，亦難認有其他共犯或證人及認被告有勾串或滅證之虞。

中院說，本案若能加保100萬元，輔以限制住居、限制出境出海之手段，應可認無逃亡之虞。故裁定命陳加保新台幣100萬元，並限制住居，及限制出境、出海。