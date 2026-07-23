快訊

三大法人聯手買超164億元！台積電最後5分鐘急拉 台股攻45K失利仍翻紅

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

搭長榮飛日本…他「最低價」競標商務艙到手 內行曝提高成功率方式

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯廠長100萬交保 法院：是否屬「食品業者」檢察官未舉證

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
中聯油脂公司。聯合報系資料照
中聯油脂公司。聯合報系資料照

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總經理余凌冲涉主導隱匿油品檢驗結果遭法院收押禁見；台中地檢昨第二波搜索，依食安法等將中聯廠長陳明榮聲押，台中地院認為，檢方未就陳是否為「食品業者」舉證，且陳涉案為2年以下之罪，固予以交保，檢方不服當庭抗告。

中院今中午12點多裁定陳明榮100萬元交保，陳親友約下午2點多抵達中院，目前仍候保中。

台中地院說明裁定交保理由，表示陳男部分犯嫌重大，但是否屬於「食品業者」檢察官未盡舉證義務，難認該部分陳有犯罪嫌疑，且陳前經檢方交保，其配合檢調偵辦。

中院說，陳所涉犯犯罪事實二、三罪名，均為食品安全衛生管理法第49條第4項之罪，屬於法定刑2年以下有期徒刑之罪。

中院表示，法官審酌相關證據、證人都已經檢警訊問、查扣，亦難認有其他共犯或證人及認被告有勾串或滅證之虞。

中院說，本案若能加保100萬元，輔以限制住居、限制出境出海之手段，應可認無逃亡之虞。故裁定命陳加保新台幣100萬元，並限制住居，及限制出境、出海。

致癌沙拉油

延伸閱讀

中聯廠長陳明榮聲押…法院100萬交保 檢方當庭抗告

致癌油風暴持續延燒！ 中檢今發動第二波大搜索中聯員工

中聯致癌油品案 四家公司不動產遭扣押

台積電前副理涉國安法竊取營業秘密還押 智慧法院羈押理由出爐

相關新聞

苦茶油「低溫、冷壓」仍檢出苯駢芘！專家籲全面稽查所有食用油

繼中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標，連淨科技旗下苦茶油也檢出苯駢芘不符標準。專家指出，沙拉油出現苯駢芘，外界分析與黃豆製程高溫有關，但這批苦茶油強調冷壓初榨、無高溫加工，主管機關應盡快查明苯駢芘出現原因，且建議針對所有食用油脂產品擴大稽查，才能避免下次油脂致癌物事件發生。

盧秀燕慰問食安處辛勞 強調這類業者仍不准使用19批原預防性下架油品

台中市長盧秀燕今前往台中市食品藥物安全處慰勉投入中聯油脂專案人員，對於中央許可中聯19項檢驗合格油品可重新上架。她強調，一般消費市場，市府雖尊重中央恢復上架決定，但在疑慮完全釐清前仍不鼓勵民眾選購或使用相關產品。但凡市府相關機關經費補助或提供、與市府訂有契約，或依市府相關計畫從事供膳服務之單位，仍禁止使用該19批原預防性下架油品及其製成之相關產品。

影／台中檢驗苯駢芘8年1次？石崇良：相較高雄、台南明顯偏低

中聯油脂大豆沙拉油含致癌物質「苯駢芘」（BaP）超標事件引發全台食安風暴，為了提升食品安全管理機制，行政院今天通過衛福部擬具的《食安法》部分條文修正草案，共計修正17條，明定業者延遲通報最高罰3000萬元，並在重大食安事件可成立指揮中心，後續將函請立法院審議，並積極與立法院朝野各黨團溝通協調，希望早日完成修法程序。

中聯廠長100萬交保 法院：是否屬「食品業者」檢察官未舉證

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總經理余凌冲涉主導隱匿油品檢驗結果遭法院收押禁見；台中地檢昨第二波搜索，依食安法等將中聯廠長陳明榮聲押，台中地院認為，檢方未就陳是否為「食品業者」舉證，且陳涉案為2年以下之罪，固予以交保，檢方不服當庭抗告。

19批中聯油品重新上架 盧秀燕：禁止營養午餐等供膳系統使用該批產品

食藥署21日公布，中聯油今年4到6月生產的30批大豆沙拉油中，19批符合食安標準，即日起重新上架。台中市長盧秀燕今天表示，中市府秉持「寧嚴勿鬆」原則，凡是市府相關供膳如學校營養午餐等，都禁止使用該19批油的產品，一般消費市場則不鼓勵民眾選購。

影／中聯19批油品可恢復上架 莊瑞雄：中央、地方一起把關

民進黨立院黨團今天舉行記者會回應輿情，針對衛福部公布中聯19批油品，其上游均檢驗符合食安標準產品，可重新上架。黨團幹事長莊瑞雄表示，如果科學證據足以支持這些商品是符合安全標準，中央跟地方政府可以一起把關、溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。