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苦茶油「低溫、冷壓」仍檢出苯駢芘！專家籲全面稽查所有食用油

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
連淨綠色科技自主通報旗下生產苦茶油「苯駢芘」超標，衛生局已要求全部下架。圖／新北市府提供
連淨綠色科技自主通報旗下生產苦茶油「苯駢芘」超標，衛生局已要求全部下架。圖／新北市府提供

繼中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標，連淨科技旗下苦茶油也檢出苯駢芘不符標準。專家指出，沙拉油出現苯駢芘，外界分析與黃豆製程高溫有關，但這批苦茶油強調冷壓初榨、無高溫加工，主管機關應盡快查明苯駢芘出現原因，且建議針對所有食用油脂產品擴大稽查，才能避免下次油脂致癌物事件發生。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，本次苯駢芘超標苦茶油，業者宣稱為冷壓處理，理論上未經高溫處理，不會產生高濃度苯駢芘，主管機關應查廠檢視製程是否有高溫環節，製程高溫的大豆沙拉油、低溫冷壓的苦茶油都出現問題，主管機關應針對所有食用油脂擴大檢驗，找出苯駢芘出現的真正原因，設法預防下次發生。

顏宗海指出，苯駢芘為環境汙染物，工廠廢棄物、汽機車廢氣、二手菸都可能產生苯駢芘，但無法斷定是否油環境殘留苯駢芘汙染苦茶籽、大豆等原料；苯駢芘為脂溶性化合物，其代謝物可能造成包含胃癌、腸道癌等多種癌症，建議民眾若不慎吃到超標苦茶油、沙拉油，近期應多吃高纖維、新鮮蔬果，幫助人體經肝臟代謝苯駢芘。

中研院前研究員何美鄉指出，環境汙染及加熱工序均有可能導致苯駢芘，根據全國營養調查，各年齡層民眾攝取熱量來自油脂比率，約占3分之1，成人每天攝取約2400大卡中，有800大卡來自油脂，各界應思考是否盤點環境中苯駢芘基本量為多少，也建議政府針對進口大豆訂出分級標準，中聯公司也應對外說明進口原料苯駢芘具體含量。

何美鄉指出，有機物質經加熱後，便有可能產生苯駢芘，路上汽車燃燒石油，如有燃燒不完全情形，即有可能產生苯駢芘至環境中，但降解機率不大，沒有一家工廠會故意將苯駢芘加入油脂中，以大豆沙拉油黃豆原料來說，美國針對煉製食用油脂的大豆明確區分等級，巴西則發表研究，發現境內中西部因環境潮濕，大豆製造加工過程中

「台灣已是世界級高收入國家，是不是一定要吃這麼便宜的東西？」何美鄉指出，研判中聯公司是購買巴西大豆「便宜貨」，且因提高熱損率，大豆原料含有害物質機率隨之增加，須從製程方面改善，例如在前端加入更多活性碳精煉，但這可能導致產能變少、成本變高，此外，製程末端除臭過程必須真空，若機械老舊、加熱不均，恐產生苯駢芘殘留於油脂中，這都必須設法加強。

致癌沙拉油 苦茶油

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