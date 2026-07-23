19批中聯油品重新上架 盧秀燕：禁止營養午餐等供膳系統使用該批產品

食藥署21日公布，中聯油今年4到6月生產的30批大豆沙拉油中，19批符合食安標準，即日起重新上架。台中市長盧秀燕今天表示，中市府秉持「寧嚴勿鬆」原則，凡是市府相關供膳如學校營養午餐等，都禁止使用該19批油的產品，一般消費市場則不鼓勵民眾選購。

盧秀燕今天上午前往台中市食品藥物安全處，慰勉這次致癌油事件中辛勤投入的食安處主管、承辦人員和稽查人員；她指出，這次事件影響廣泛，也導致第一線人員工作量倍增，同仁日夜追查、檢驗、通報、下架和地毯式查核，非常辛苦，市府特地準備加菜金，向食安夥伴表達感謝與敬意。

盧秀燕說，這段時間第一線人員承受極大壓力，不僅加班追案，還面臨外界的不實批評，她非常不捨，也希望同仁不要因外界聲音動搖；市府處理這次食安事件，堅持「查到哪、公布到哪」「有疑慮全面下架」兩項原則，以最嚴謹態度守護市民健康。

盧秀燕強調，汙染原因和相關疑慮尚未釐清前，政府供膳系統會維持更嚴謹的標準，她已經指示衛生局通知各供膳系統，市府相關經費補助或提供、與市府訂有契約，以及依照市府相關計畫供膳的單位，都禁止使用該19批原本預防性下架後重新上架的油品或相關產品。

至於一般消費市場，盧秀燕說，市府尊重中央重新上架的決定，但目前疑慮尚未完全釐清，不鼓勵民眾選購或使用相關產品。

市府補充，禁止使用該19批油產品的供膳項目包含學校營養午餐、老人據點、社福會、市府員工餐廳等等，保障學童、長者與病患等健康敏感族群；至於一般市場的商品，市府尚在研議如何標示商品含有該19批油品，也希望中央提出統一標示的方式，讓民眾能依自身意願選擇是否購買。