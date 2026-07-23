毒油案 政院消保處協助團體訴訟：已受理85案

立法院司法及法制委員會今邀法務部等機關就「中聯致癌油事件之偵辦調查、消費者權益及食安監管」專案報告，法務部長鄭銘謙表示，台中地檢署聲請扣押中聯、福壽、福懋、泰山公司的不動產，從銷貨金額推估金額新台幣1億2600萬元，法院已裁准。

行政院消費者保護處長鍾瑞蘭表示，已有消費者陸續申請加入團體訴訟，團體訴訟相關費用的補助，依照食安法規定會由衛生福利部食安基金以支應。

鄭銘謙表示，台中地檢署本月13日就目前已掌握的涉案油品銷售流向及犯罪所得範圍，向台中地院聲請扣押中聯、福壽、福懋、泰山等4家公司名下不動產價值逾2億元，未來會視偵辦情形是否擴大再聲請扣押。

鄭說，本月9日檢方聲押中聯總經理，法官裁定2000萬元交保，檢方抗告，將總經理羈押，7月22日檢方發動第二波搜索，約談12人，部分涉案人予強制處分；事實上，7月2日檢方即成立專案小組查辦，高檢署也啟動聯繫平台「確有向上溯源必要」，檢察官一定會全力查辦。

鍾瑞蘭表示，截至7月22日止，相關申訴案共有85件，已協請消費者文教基金會、台灣消費者保護協會為消費者提起團體訴訟，由消基會就「一般消費者」部分提起團體訴訟；台消會就「學生及教職員工」部分提起團體訴訟。

依衛福部資料，中聯除產品違反規定外，另有惡意隱匿及虛報數量等嚴重違法情節，以致錯失及早回收不合格產品及降低可疑產品流通的機會，己依食安法規定裁處中聯1億6520萬元罰鍰；後因中聯再次提供及申報不實資料，另依食安法規定裁處600萬元，截至17日為止計裁處中聯1億7120萬元罰鍰。