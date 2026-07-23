快訊

大熊受困電線桿頂！專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

「有小朋友沒坐好！」華航機長回報塔台拒降落 網讚：有職業道德

聽新聞
0:00 / 0:00

毒油案 政院消保處協助團體訴訟：已受理85案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
行政院消費者保護處長鍾瑞蘭。聯合報系資料照
行政院消費者保護處長鍾瑞蘭。聯合報系資料照

立法院司法及法制委員會今邀法務部等機關就「中聯致癌油事件之偵辦調查、消費者權益及食安監管」專案報告，法務部長鄭銘謙表示，台中地檢署聲請扣押中聯、福壽、福懋、泰山公司的不動產，從銷貨金額推估金額新台幣1億2600萬元，法院已裁准。

行政院消費者保護處長鍾瑞蘭表示，已有消費者陸續申請加入團體訴訟，團體訴訟相關費用的補助，依照食安法規定會由衛生福利部食安基金以支應。

鄭銘謙表示，台中地檢署本月13日就目前已掌握的涉案油品銷售流向及犯罪所得範圍，向台中地院聲請扣押中聯、福壽、福懋、泰山等4家公司名下不動產價值逾2億元，未來會視偵辦情形是否擴大再聲請扣押。

鄭說，本月9日檢方聲押中聯總經理，法官裁定2000萬元交保，檢方抗告，將總經理羈押，7月22日檢方發動第二波搜索，約談12人，部分涉案人予強制處分；事實上，7月2日檢方即成立專案小組查辦，高檢署也啟動聯繫平台「確有向上溯源必要」，檢察官一定會全力查辦。

鍾瑞蘭表示，截至7月22日止，相關申訴案共有85件，已協請消費者文教基金會、台灣消費者保護協會為消費者提起團體訴訟，由消基會就「一般消費者」部分提起團體訴訟；台消會就「學生及教職員工」部分提起團體訴訟。

依衛福部資料，中聯除產品違反規定外，另有惡意隱匿及虛報數量等嚴重違法情節，以致錯失及早回收不合格產品及降低可疑產品流通的機會，己依食安法規定裁處中聯1億6520萬元罰鍰；後因中聯再次提供及申報不實資料，另依食安法規定裁處600萬元，截至17日為止計裁處中聯1億7120萬元罰鍰。

致癌沙拉油

延伸閱讀

致癌油風暴持續延燒！ 中檢今發動第二波大搜索中聯員工

致癌油團體訴訟啟動！即起登記 無法證明損害最高仍可求償30萬

中聯廠長陳明榮聲押…法院100萬交保 檢方當庭抗告

影／中聯致癌油流入校園午餐 消保會發動團訟收件採「從寬認定」

相關新聞

【重磅快評】食安砸錢十年 一場毒油風暴卻驗出量能不足

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件尚未落幕，問題油品範圍仍持續擴大。從大豆沙拉油、調理油，到有機通路販售的苦茶油近日也驗出苯駢芘超標。令人不安的，不只是哪些油出了問題，而是當問題發生時，政府卻無法展現有足夠能力，在第一時間檢驗、確認並攔截。

苦茶油「低溫、冷壓」仍檢出苯駢芘！專家籲全面稽查所有食用油

繼中聯油脂大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標，連淨科技旗下苦茶油也檢出苯駢芘不符標準。專家指出，沙拉油出現苯駢芘，外界分析與黃豆製程高溫有關，但這批苦茶油強調冷壓初榨、無高溫加工，主管機關應盡快查明苯駢芘出現原因，且建議針對所有食用油脂產品擴大稽查，才能避免下次油脂致癌物事件發生。

19批中聯油品重新上架 盧秀燕：禁止營養午餐等供膳系統使用該批產品

食藥署21日公布，中聯油今年4到6月生產的30批大豆沙拉油中，19批符合食安標準，即日起重新上架。台中市長盧秀燕今天表示，中市府秉持「寧嚴勿鬆」原則，凡是市府相關供膳如學校營養午餐等，都禁止使用該19批油的產品，一般消費市場則不鼓勵民眾選購。

影／中聯19批油品可恢復上架 莊瑞雄：中央、地方一起把關

民進黨立院黨團今天舉行記者會回應輿情，針對衛福部公布中聯19批油品，其上游均檢驗符合食安標準產品，可重新上架。黨團幹事長莊瑞雄表示，如果科學證據足以支持這些商品是符合安全標準，中央跟地方政府可以一起把關、溝通。

毒油案 政院消保處協助團體訴訟：已受理85案

立法院司法及法制委員會今邀法務部等機關就「中聯致癌油事件之偵辦調查、消費者權益及食安監管」專案報告，法務部長鄭銘謙表示，台中地檢署聲請扣押中聯、福壽、福懋、泰山公司的不動產，從銷貨金額推估金額新台幣1億2600萬元，法院已裁准。

台中到底有沒有驗致癌油？他秀衛生局最新數據：針對苯駢芘檢驗34件

中聯油脂致癌油引發食安事件社會高度關注，綠營質疑台中市政府長期沒有針對食用油進行檢驗。對此，民眾黨台中市議員江和樹上午說，他今天收到台中市衛生局最新整理的資料，2022年至今年6月，台中市共稽查76家次、抽驗185件產品，其中製造廠針對苯駢芘檢驗34件，檢驗結果均符合規定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。