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鄭銘謙：中聯油案扣押4公司不動產1.26億獲准

中央社／ 台北23日電

中聯油品案，法務部長鄭銘謙今天表示，徹底剝奪犯罪所得，檢方聲請扣押中聯、福壽、福懋及泰山公司的不動產，並依食安法從銷貨金額推估金額新台幣1億2600餘元，法院已裁准。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長、衛生福利部部長、司法院、行政院消費者保護處、衛生福利部食品藥物管理署就「中聯致癌油事件之偵辦調查、消費者權益及食安監管」進行專題報告，並備質詢。

立委們針對台中地檢署偵辦狀況、查扣犯罪所得以及消費者團體訴訟進度、求償金額等進行質詢，要求官員們應密切注意業者有無脫產可能，避免受害消費者求償無門。

鄭銘謙表示，徹底剝奪犯罪所得，維護消費者權益及食品安全秩序，台中地檢署13日就目前已掌握的涉案油品銷售流向及犯罪所得範圍，向台中地院聲請扣押中聯公司、福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司及泰山企業股份有限公司等4家公司名下土地、房屋等不動產（價值逾2億元）。

鄭銘謙說，檢方已函請衛生福利部食品藥物管理署依食品安全衛生管理法之「食品安全衛生管理法沒收沒入追徵追繳違法所得估算及推估計價辦法」規定，計算涉案產品的不法所得數額。經依銷貨金額推估，不法所得為1億2600餘萬元並向法院聲請扣押，台中地院於14日裁准。此為第一波查扣，檢方將視偵辦情形是否擴大，再聲請扣押。

另一方面，行政院消費者保護處長鍾瑞蘭表示，消費申訴及調解案件管理系統相關消費爭議案件，截至7月22日止，申訴案共計85件；另外，已協請消費者文教基金會、台灣消費者保護協會，為消費者提起團體訴訟，由消基會就「一般消費者」部分，提起團體訴訟；台消會就「學生及教職員工」部分，提起團體訴訟。

鍾瑞蘭表示，已有消費者陸續申請加入團體訴訟，團體訴訟相關費用的補助，則依照食安法規定，由衛生福利部食安基金支應。

依據衛福部書面資料，行政裁罰部分，調查發現中聯除產品違反規定外，更存有惡意隱匿及虛報數量等嚴重情節，以致錯失及早回收不合格產品及降低可疑產品流通的機會，違反食安法規定，已裁處中聯1億6520萬元罰鍰；嗣因中聯再次提供及申報不實資料，依食安法規定裁處600萬元，截至17日止共計裁處1億7120萬元罰鍰。

其餘涉及延遲通報的業者，則由所轄衛生局分別裁處，台北市政府裁處南僑300萬元、台中市政府分別裁處中聯300萬元、福壽900萬元及福懋300萬元、彰化縣政府裁處泰山600萬元。

致癌沙拉油

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