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台中到底有沒有驗致癌油？他秀衛生局最新數據：針對苯駢芘檢驗34件

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹上午說，台中市衛生局最新整理的資料顯示，2022年至今年6月共稽查76家次、抽驗185件產品，其中製造廠針對苯駢芘檢驗34件，檢驗結果均符合規定。圖／台中市政府提供
民眾黨台中市議員江和樹上午說，台中市衛生局最新整理的資料顯示，2022年至今年6月共稽查76家次、抽驗185件產品，其中製造廠針對苯駢芘檢驗34件，檢驗結果均符合規定。圖／台中市政府提供

中聯油脂致癌油引發食安事件社會高度關注，綠營質疑台中市政府長期沒有針對食用油進行檢驗。對此，民眾黨台中市議員江和樹上午說，他今天收到台中市衛生局最新整理的資料，2022年至今年6月，台中市共稽查76家次、抽驗185件產品，其中製造廠針對苯駢芘檢驗34件，檢驗結果均符合規定。

江和樹表示，這份資料至少回應外界最關心的一個問題：「台中市到底有沒有檢驗？」答案是有，而且有完整的稽查與抽驗紀錄，希望讓社會回歸事實，用資料說話，而不是讓政治口水掩蓋真相。

他說，此外，資料也顯示，台中市衛生局於接獲通報後，立即會同食品藥物管理署、台中地檢署及法務部調查局等單位展開聯合稽查，要求業者停工、停止出貨、全面下架回收，並依法裁罰及移送司法偵辦。

江和樹說，公開這份資料不是替任何人護航，而是希望社會討論建立在事實基礎上。有做的地方應該如實向市民說明，做得不夠的地方，更要持續檢討、持續監督，該追究的責任絕不能放過。

他說，食安沒有藍綠白，只有人民的健康。政治可以有立場，但食安不能沒有真相。唯有中央、地方與業者共同負起責任，強化源頭管理、加速資訊公開、完善抽驗及追溯制度，才能真正重建民眾對食品安全的信心。

衛生局 台中 食安 致癌沙拉油

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