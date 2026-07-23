中聯廠長陳明榮聲押…法院100萬交保 檢方當庭抗告

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總經理余凌冲涉主導隱匿油品檢驗結果遭法院收押禁見；台中地檢昨第二波搜索，帶回中聯廠長陳明榮、精油課襄理江一隆，及品研課副課長陳建龍等3人列被告，依違反食安法將陳明榮聲押，台中地院今裁訂100萬交保，檢方當庭抗告。

中檢7月9日首波大搜索，當時將中聯總經理余凌沖聲押，命廠長陳明榮、品研課副課長陳建龍各100萬元、60萬元交保。

檢方22日再發動第二波搜索，再次鎖定廠長陳明榮、品研課副課長陳建龍，還有精油課襄理江一隆，檢察官複訊至今凌晨後，認為廠長陳明榮有串、滅證之虞將他聲押，另陳建龍上次60萬元交保後，這次再加保40萬元，江一隆則100萬元交保。

檢方表示，22日再由主任檢察官洪國朝率檢察官郭逵、翁嘉隆，搜索中聯廠長陳明榮、精油課襄理江一隆，及品研課副課長陳建龍等3人，同時通知9名中聯油品製程及品管人員，與陳等3名被告對質。

檢方查扣相關人手機、雲端資料等，同步調中聯公司製程報表、異常通報紀錄、原料進口及產品資料，及遭檢出苯駢芘超標的7批沙拉油銷售明細，並勾稽問題油品原料來源、生產及銷售時間、製程監控、紀錄內容與銷售流向，全面釐清問題油品之製造、出貨及異常通報過程。

檢察官綜合研析扣案證據，互核被告、證人的供、證述後，認被告陳等3人均涉犯食品安全衛生管理法第49條第2項、同條第1項、第4項等罪嫌重大。