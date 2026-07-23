【重磅快評】食安砸錢十年 一場毒油風暴卻驗出量能不足

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件尚未落幕，問題油品範圍仍持續擴大。從大豆沙拉油、調理油，到有機通路販售的苦茶油近日也驗出苯駢芘超標。令人不安的，不只是哪些油出了問題，而是當問題發生時，政府卻無法展現有足夠能力，在第一時間檢驗、確認並攔截。

衛福部長石崇良日前表示，國內苯駢芘查驗量能不足，具備相關檢驗能力的實驗室有限。這句話暴露的恐怕不只是實驗室數量問題，而是台灣食安體系長期建設未跟上風險變化。食安制度基本的邏輯是「訂了標準，就要有能力驗」。如果政府訂出苯駢芘法定限量，卻在需要大規模追查時才發現檢驗量能不足，那麼過去十年政府不斷宣示的食安基礎建設難免令人質疑形同落空。

國民黨立委王育敏即指出，前行政院政務委員陳時中在擔任衛福部長期間，2019年將苯駢芘列為重點管理項目；更早在2017年，政府推動前瞻食品安全建設時，也曾規畫投入至少50億元，興建國家級食藥實驗大樓、購置先進儀器，並強調精進食安檢驗技術、強化查驗量能。但立法院向食藥署索取自2016年起食安五環的完整決算資料，至今仍未取得完整數據；審計長陳瑞敏近日面對立委詢問時，也表示沒有詳細計算十年來食安五環究竟投入多少公帑。人民有權利追問：這些錢究竟花到哪裡去了？不容公部門打迷糊仗。

當然，食安檢驗量能涉及專業人才、設備維護、檢驗方法、認證制度與長期經費，不是買幾台儀器就能立刻解決。因此，政府真正應該回答的，不只是「為什麼具備相關檢驗能力的實驗室有限」，而是過去十年到底建立了什麼樣的國家級食品檢驗體系。幾個待追問的重點包括：中央與地方、政府與民間實驗室能否在重大事件發生時迅速分流？一旦發生全國性食品污染事件，政府需要多久完成第一輪篩檢，又需要多久掌握完整流向？這些才是衡量食安建設成效的真正標準。

政府過去確實投入前瞻食品安全建設，內容也包括國家級實驗大樓、中央檢驗量能及地方衛生單位檢驗效能等項目。過去十年的食安建設不盡然全部白做，但政策成效顯然必須重新接受檢驗。預算執行率不是唯一的績效指標，蓋了多少實驗室、買了多少儀器也不是重點；真正的標準應該是，危機發生時，政府能不能驗得出來、查得清楚、追得到流向。真正的改革應包括建立全國性的食安檢驗量能地圖，公開各實驗室可檢測項目、實際處理量，以及重大事件發生時的緊急調度機制。人民有權知道，政府究竟「能驗多少、多久能驗完」。

食安五環喊了多年，前瞻食品安全建設投入大量經費。一場油品風暴，卻讓政府本身查驗量能不足的問題現形。政府最該驗的，恐怕不只是油裡有沒有苯駢芘，而是自己過去十年端出的食安政績，究竟有多少經得起檢驗。