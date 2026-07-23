中聯檢驗合格油品 福壽不再上架靜待銷毀通知

衛生福利部公布中聯19項檢驗合格油品可重新上架。福壽實業今天表示，4到6月預防性下架的油品，陸續回收到廠區，因民眾對油品食安有疑慮，不打算再上架，靜待銷毀通知。

衛福部21日公布中聯油脂檢驗合格19批油品及其產品可重新上架，另7批致癌物苯駢芘超標、1批外銷無檢體，共8批油品不得上架並銷毀。但包括台北市、台中及高雄重申在未查明真相前，不會同意上架。

福壽實業顏姓協理今天告訴中央社記者，4至6月，福壽在市面上有問題的7項油品，目前全面回收，另17項預防性下架的油品，也陸續回收到廠區，將依照批次、品項分類，統計數量後回報給市府食安處。

顏姓協理指出，因消費者對4至6月份的油品已有疑慮，預防性下架的油品，目前也不打算重新上架，目前廠內出貨的油品，僅自產的芥花油、芝麻油、棕櫚油等系列油品。問題油品後續等待政府指示銷毀，未來不再和中聯合作，將另覓上游廠商。

為了加強食安檢驗標準以及因應未來油品出貨檢驗機制，顏姓協理提到，已訂購日本的檢驗設備，預計9月底到貨，加強油品安全檢驗。福壽實業也在廠區外設置油品回收區，每天約會有2、3名顧客來退貨，只要有瓶子、收據、購貨證明，皆可退貨。