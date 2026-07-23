營養午餐把關 蔣萬安：開學前完成專案稽查、每月抽查油品

致癌油品食安風暴延燒，北市長蔣萬安今天上午邀集北市國小、國中、高中等家長會、校長協會與教師會代表，召開營養午餐油品專案交流座談會。蔣表示，開學前市府就會完成專案食安稽查，會把油品列為專案稽查最重要的項目。

蔣萬安說，北市學校營養午餐全面清查以後，目前掌握到是13個團膳業者、125所學校及幼兒園，有使用到問題批號油品，市府第一時間即刻全面回收且封存，甚至不只是有問題的批號，北市府也更擴大，只要使用到這個問題批號但非同樣品項，都列為是有疑慮。

蔣說，只要使用這樣有疑慮的團膳業者，市府都全面去追到下面哪些學校、哪些幼兒園有使用到，都全面去要求回收、封存、去清點。

「接下來，北市府會在開學前，完成專案食安稽查，會把油品列為專案稽查最重要的項目。」蔣萬安說，並且未來會將油品納入定期檢驗項目，從原本目前安排每一年至少超過30場專案稽查，變成每一個月抽查校園包括團膳業者等使用的油品，要確保學校營養午餐，孩子一定是使用安全無虞的所有食材，包括油品。

蔣萬安說，上次頂新油事件，當時有團體訴訟，上次全台只有三十所學校提出，這次一級致癌物毒油台北市就有125所學校，這次的影響層面，比上次還要大，提出團體訴訟的部分，市府會更佳嚴謹，希望為家長、為孩子爭取到更多權益。

蔣萬安說，今天跟各位總會、學校端校長等做簡單報告，就是認為食安必須要公開透明，讓各界清楚了解。也看看怎麼樣把食安這一塊，在既有基礎上把它做得更好。