新北通報苦茶油中鏢、桃園5年驗百件油品 綠黨團：沒跟上的縣市要加油

中聯毒油爭議延燒，新北市衛生局通報連淨綠色科技生產的連淨苦茶油產品，檢出苯駢芘超標；桃園市5年內則抽驗143件油品及相關製品。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示， 新北、桃園稽查次數較多，公務員領的薪水不會比台北、台中高，其他縣市被比下去，確實有檢討空間，沒跟上的要加油。

民進黨團今開輿情回應記者會，莊瑞雄被問及新北跟桃園都做得到自主檢驗，外界質疑台北跟台中是做不到還是不想做？莊瑞雄表示，地方政府本來就有權限站在第一線確保食安，稽查頻率越高、越落實，就是對人民健康最好的把關。

莊瑞雄說，在同一套法令下，有的縣市政府盡到權責，那邊的民眾是幸福的，新北、桃園稽查次數較多，一線公務員領的薪水不會比台北、台中高，重點是螺絲栓得更緊，民眾會歡迎這樣的把關，而其他縣市被比下去，確實有檢討空間，食安法授權是一樣的，應肯定基層衛生局同仁的努力，「沒跟上來的要加油。」

媒體追問衛福部放行19批預防性下架油品重新上架，莊瑞雄表示，食安的問題涉及到人民的健康，政府有義務確保上架的這些食品是安全無虞的，這19批如果從上下游、經過各方勾稽後，是符合整個食品安全的標準，在提供更多科學證據跟專業溝通上，相信為國人食安把關是有必要。

莊瑞雄也說，但如果科學證據足以支持上架產品是符合安全標準的，中央跟地方其實可以共同把關，也可以恢復整個經濟交易秩序，相信中央跟地方可以再溝通。