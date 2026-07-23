中聯風暴衝擊食品業供應 經部：協調3業者增產沙拉油

中聯問題油品流流入市場，造成國內中下游業者衝擊，經濟部龔明鑫部長22日與國內食品加工業者及餐飲業者代表進行討論。經濟部表示，此次油品事件造成食品業者無法依合約足量供應，通路商不應因此開罰，經濟部將會協助溝通，希望通路業者比照COVID-19期間，避免認定食品業者違約。經濟部強調，希望能降低國內衝擊，並加強未來中元節及中秋節檔期的因應。

經濟部產發署首先於會中說明，國內民生用沙拉油市場產量約2.51萬噸/月，各家業者市占率約為大統益 55%(1.37 萬噸/月)、中聯油脂33%(0.83 萬噸/月)、長輝7%(0.18 萬噸/月)、台糖5%(0.13 萬噸/月)。目前大統益及長輝都已經答應增產，雖然無法完全彌補市場缺口，但考量部分消費者可能會轉移使用棕櫚油、橄欖油、花生油等類似產品，供給端狀況還算樂觀。部分業者提出仍有採購不順利及價格上漲的情形，將由產發署協助媒合供需兩端，降低廠商轉換供應商的困難，保持市場供應及價格平穩。

業者反映，讓符合國家規範及科學標準的19批相關產品能夠恢復上架，可減少使用這些合乎規範油品的中下游業者損失。另外，業者也訴求經濟部可以協助來進行對中聯油脂的求償，以及對於無辜業者的協助。

針對使用7批檢驗不合格油品的產品，經濟部會與環境部來做協商，希望在業者可負擔的情況下，有秩序的來進行銷毀。

針對社會各界提出不同的食安法修法版本，會中業者表示可以理解國內對於食品安全的重視，但也應該基於科學證據及國際標準，如建議預防性下架標準應明確、不同項目的檢測方法應公開、不同限量標準與攝食頻率也應有所考量。另外，國內的查驗能量及中小型食品業者可負擔的成本，也應納入衡平考量。另外也希望能成立「食安事件單一資訊平台」，改善各單位資訊有落差的情形，統一公布合格和不合格的產品批號，減少彼此誤會、強化消費者信心。

經濟部表示，短期內若因中聯問題油品事件遇到資金周轉問題，經濟部中小企業署本來就有信用保證機制以及融資協助，不管是舊貸展延、新貸的信用保證或新貸保證手續費減免，經濟部都可以來協助。另外部分業者反映，此次油品事件造成食品業者無法依合約足量供應，通路商不應因此開罰，經濟部將會來協助溝通，希望通路業者比照COVID-19期間，避免認定食品業者違約。

22日出席之公協會有中華民國全國工業總會、台灣食品產業發展協會、台灣糖菓餅乾麵食工業同業公會、台灣罐頭食品工業同業公會、臺北市糕餅公會、台灣水產工業同業公會、食品工業發展研究所、多家食品與餐飲業者、商圈及夜市代表。