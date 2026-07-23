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「連淨苦茶油」苯駢芘不符標準 北市衛生局急查棉花田總公司、11門市

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局昨日晚間接獲新北市衛生局通知，連淨綠色科技股份有限公司產製的「有機苦茶油250ml」檢出苯駢芘不符標準，立刻派員前往總公司及門市要求案內油品強制下架。圖／北市衛生局提供
北市衛生局昨日晚間接獲新北市衛生局通知，連淨綠色科技股份有限公司產製的「有機苦茶油250ml」檢出苯駢芘不符標準，立刻派員前往總公司及門市要求案內油品強制下架。圖／北市衛生局提供

連淨綠色科技公司前晚通報新北市衛生局，其生產的「連淨苦茶油」疑似檢出苯駢芘不符標準。台北市衛生局今表示，昨晚接獲新北市衛生局通知，該產品出貨至北市棉花田生機園地股份有限公司，衛生局即派員前往總公司及門市要求案內油品強制下架，今早再度前往稽查。

衛生局說，昨日晚間接獲新北市衛生局通知，連淨綠色科技股份有限公司產製的「有機苦茶油250ml」（有效日期:20280204，批號：26V224XW01）檢出苯駢芘2.9 μg/kg，未符合我國「食品中汙染物質及毒素衛生標準」（限量標準2.0 μg/kg）， 並出貨至北市棉花田生機園地股份有限公司；衛生局立刻派員前往總公司及門市要求案內油品強制下架，連淨公司其他品項產品預防性下架。

衛生局昨晚稽查棉花田生機園地總公司及門市共11家，有9家未營業，2家門市現場無問題批號產品，共下架「連淨有機苦茶油6瓶、連淨苦茶油34瓶」皆非問題批號。今日一早將再稽查總公司要求提供問題批號產品總進出銷貨情形，及北市其他門市進行下架作業，確保市民食品安全。

北市衛生局昨晚稽查棉花田總公司及門市共11家，有9家未營業，2家門市現場無問題批號產品，共下架「連淨有機苦茶油6瓶、連淨苦茶油34瓶」皆非問題批號。圖／北市衛生局提供
北市衛生局昨晚稽查棉花田總公司及門市共11家，有9家未營業，2家門市現場無問題批號產品，共下架「連淨有機苦茶油6瓶、連淨苦茶油34瓶」皆非問題批號。圖／北市衛生局提供

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