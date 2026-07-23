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又有致癌油…連淨苦茶油苯駢芘超標 蔣萬安：已即刻預防性全面下架

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
新北又有一家苦茶油廠商自主查驗發現苯駢芘超標，北市長蔣萬安表示，昨天晚上市府已即刻包括衛生局、產業局、教育局全面做清查，當然目前掌握已即刻預防性全面下架。圖／北市府提供
新北又有一家苦茶油廠商自主查驗發現苯駢芘超標，北市長蔣萬安表示，昨天晚上市府已即刻包括衛生局、產業局、教育局全面做清查，當然目前掌握已即刻預防性全面下架。圖／北市府提供

致癌油品食安風暴延燒，新北又有一家苦茶油廠商自主查驗發現苯駢芘超標，北市長蔣萬安表示，昨天晚上市府已即刻包括衛生局、產業局、教育局全面做清查，當然目前掌握已即刻預防性全面下架。

蔣萬安今天上午邀北市國小、國中、高中等家長會、校長協會與教師會代表，召開營養午餐油品專案交流座談會，蔣上午表示，新北又有一家苦茶油廠商自主查驗發現苯駢芘超標，最讓人驚訝的是，它並不是屬於中聯油脂下游這三個：福壽、福懋、泰山，而是另外一家。

蔣萬安說，所以這個又是另外一個新的發現苯駢芘超標，也就是可能在另外很多市場端或消費者已經使用到。昨天晚上市府也即刻包括衛生局、產業局、教育局全面做清查當然目前掌握已經即刻去預防性全面下架，也會持續的盤點，所以在開學以前，我們會完成這專案稽查。

蔣萬安 食安 福壽 致癌沙拉油

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