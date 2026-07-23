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又有致癌油！連淨苦茶油苯駢芘超標 石崇良：原料和中聯不同
中聯油脂致癌油案延燒，新北市衛生局再接到連淨綠色科技自主通報，生產的連淨苦茶油產品檢出苯駢芘超標。衛福部長石崇良今天在立法院表示，該案和中聯油脂的原料完全不一樣，詳細情形持續調查。
新北市衛生局昨晚接獲連淨綠色科技股份有限公司自主通報，旗下生產的連淨苦茶油疑似檢出苯駢芘2.9 μg/kg （標準為2.0 μg/kg），其中939罐已經流入市面，衛生局下令停止作業並啟動下架回收作業。
立法院司法法制委員會今天邀請法務部部長、衛生福利部部長、司法院、行政院消費者保護處、衛生福利部食品藥物管理署就「中聯致癌油事件之偵辦調查、消費者權益及食安監管」進行專題報告，並備質詢。石崇良會前受訪表示，昨天新北市政府接獲由業者自主通報，有一批苦茶油苯駢芘超標現象，先預防性下架，詳細情形持續調查當中。
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