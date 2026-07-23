又有致癌油！連淨苦茶油苯駢芘超標 石崇良：原料和中聯不同

毒油食安風暴，初步調查報告食藥署指，問題油品之所以驗出致癌物苯駢芘，很可能是中聯去年將黃豆熱損率提高十倍的緣故。國民黨港湖議員參選人陳冠安說，如果衛福部說法成立，改變製程就可能導致致癌物超標，那麼請問，「去年中聯調整製程之後生產的油品，包括到今年1月至3月出貨的油品，是否都有相同致癌風險？」

2026-07-23 08:44