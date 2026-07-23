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「吃到毒油活該？」連勝文批政府態度令人非常生氣 憶罹癌如晴天霹靂

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨前副主席連勝文。 聯合報系資料照
國民黨前副主席連勝文。 聯合報系資料照

致癌油風暴持續延燒，國民黨前副主席連勝文於22日晚間在社群平台發文分享抗癌經歷，並對當前毒油問題表達強烈關切。連勝文指出，作為曾經的癌症患者，看到毒油相關報導「真的會把人嚇死」，並批評執政者對此事件的態度冷漠，認為「一副事不關己，甚至你吃到是你活該的態度」，未見有人願意承擔責任，讓他直言「真的令人非常生氣」。

連勝文在貼文中回憶，2009年底被診斷罹患腎臟惡性腫瘤時，小兒子距離出生還有6個月。當時接獲醫師告知病情的電話，手中的電話當場滑落，整個人六神無主，形容那一刻猶如晴天霹靂。他表示，手術後因疼痛無法入眠，不禁思考是什麼原因導致病變，雖然醫生無法給出確切的答案，但多位專家指出，癌症的發生與個人飲食有密切關聯。

連勝文強調，整個治療過程極為痛苦，因此不希望任何人經歷相同折磨。自那次經歷後，他與太太在飲食上變得格外謹慎，儘量避免食用可能含有毒素的食品。然而，即便再小心，外出用餐時仍無法確知食材的來源，這讓他對於毒油事件感到憂心忡忡。

他批評執政者對毒油事件的態度冷漠，認為政府應該站出來為民眾把關，而不是將責任推卸給地方政府。他呼籲民眾應該提高警覺，「自己的生命自己救、自己的健康也要靠自己來捍衛」，不要等到病倒在床上才追悔莫及。

致癌沙拉油

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