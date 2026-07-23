致癌油風暴延燒！中檢第二波搜索 聲押中聯油脂廠長陳明榮

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總經理余凌冲涉嫌主導隱匿油品檢驗結果17日已遭法院收押禁見。台中地檢昨發動第二波搜索，帶回中聯廠長陳明榮、精油課襄理江一隆，及品研課副課長陳建龍等3人列被告，依違反食安法將陳明榮聲押，另2人交保。

台中地檢表示，昨22日再由主任檢察官洪國朝率檢察官郭逵、翁嘉隆，指揮中檢重案支援中心檢察事務官、調查局及警方，持搜索票對中聯公司廠長陳明榮、精油課襄理江一隆，及品研課副課長陳建龍等3人搜索，列為被告。

中檢說，昨同時通知中聯公司油品製程及品管人員共9人到案，與陳等3名被告對質，除查扣相關人員行動電話、雲端資料及其他電子設備等證物外，也同步調取中聯公司製程報表、異常通報紀錄、原料進口及產品資料，以及遭檢出苯駢芘超標之7批沙拉油銷售明細，

檢方將進一步勾稽問題油品原料來源、生產及銷售時間、製程監控、紀錄內容與銷售流向，全面釐清問題油品之製造、出貨及異常通報過程。

中檢表示，檢察官綜合研析扣案證據，互核被告、證人的供、證述後，認被告陳等3人均涉犯食品安全衛生管理法第49條第2項、同條第1項、第4項等罪嫌重大。

檢方認為，中聯公司廠長陳明榮有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，複訊後向法院聲請羈押禁見，另命江一隆100萬元交保、陳建龍加保100萬元，其餘9人均諭知請回。