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食藥署稱熱損率放寬恐苯駢芘超標關鍵 他驚問：去年的沒問題？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
食藥署稱，問題油品之所以驗出致癌物苯駢芘，很可能是中聯去年將黃豆熱損率提高十倍的緣故。（圖中非問題油品）本報資料照片
食藥署稱，問題油品之所以驗出致癌物苯駢芘，很可能是中聯去年將黃豆熱損率提高十倍的緣故。（圖中非問題油品）本報資料照片

毒油食安風暴，初步調查報告食藥署指，問題油品之所以驗出致癌物苯駢芘，很可能是中聯去年將黃豆熱損率提高十倍的緣故。國民黨港湖議員參選人陳冠安說，如果衛福部說法成立，改變製程就可能導致致癌物超標，那麼請問，「去年中聯調整製程之後生產的油品，包括到今年1月至3月出貨的油品，是否都有相同致癌風險？」

「政府有沒有開始全面清查去年至今年3月所有相關批次？」陳冠安說，更重要的是，從去年到今年3月，究竟還有多少問題油品仍在市面流通？又有多少被民眾吃下肚？如果按照目前時點推算，這次毒油事件，不是三個月的中短期事件，而是讓人民吃快一年致癌油的長期食安風暴。

陳也提到，衛福部更不能迴避另一個問題，如果民眾長期食用苯駢芘超標的油品，對一般成人，還有更高危險族群的長者、孩童，究竟可能造成哪些健康風險？「還是又要告訴大家，聽陳建仁的話，多喝水就沒事？」

「食安不能只靠事後因應，更不能只公布片段資訊。人民要的是完整真相，而不是擠牙膏式的說明。」陳冠安說，從去年到今年所有可能受影響的油品流向、回收進度、健康風險評估，都應該一次向國人交代清楚。卓榮泰、衛福部有責任說清楚、講明白。

致癌沙拉油

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