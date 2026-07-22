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衛福部放行中聯19批油品 鄭照新批：真相未明不應上架

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市副市長鄭照新今晚呼籲相關食品業者及通路，在所有真相查清楚之前，不要上架已預防性下架的有疑慮油品。圖／台中市政府提供
台中市副市長鄭照新今晚呼籲相關食品業者及通路，在所有真相查清楚之前，不要上架已預防性下架的有疑慮油品。圖／台中市政府提供

針對中聯油品事件，衛福部昨公布19批檢驗無虞之產品可恢復上架，引發部分地方質疑聲浪。對此，台中市副市長鄭照新今晚說，台中市政府尚未收到相關公文，所以對於相關的處置範圍、後續的因應措施還不得而知。他呼籲相關食品業者及通路，在所有真相查清楚之前，不要上架已預防性下架的有疑慮油品。

他說，台中市政府的態度是等到問題油品發生的原因通通都徹查清楚之後，再考慮上架比較妥當。那麼，不分黨派包括台北市蔣萬安市長以及高雄市陳其邁市長，也是秉持類似的態度，所以我們仍呼籲相關食品業者及通路，在所有真相查清楚之前，不要上架已預防性下架的有疑慮油品。

鄭照新說，第二，我們對於這19批准許上架油品的時機感到疑惑，在同一天的上午中央才到中聯油品進行查廠，而且查廠並沒有通知台中市政府，甚至在查廠之前，台中市政府想要跟中央確認查核的時機、行動、規模等，都得到中央的「已讀不回」

查廠完後同一天下午，馬上就宣布19批油品可以上架，台中市政府更加感到疑惑，為什麼這麼急？為什麼選擇這樣的時機點？為什麼不像蔣萬安市長或陳其邁市長所建議的，等到所有油品問題的原因都查清楚、獲得消費者的信心之後，再考慮相關預防性下架油品的上架。

衛福部 鄭照新 致癌沙拉油

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